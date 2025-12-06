السبت 06 ديسمبر 2025
محافظات

واقعة هزت بورسعيد، أول صورة للطفل زياد ضحية اصطدام باب معدية بالرصيف بسبب عطل فني

اصطدام باب معدية
اصطدام باب معدية بالرصيف بسبب عطل فني، فيتو
تنشر فيتو صورة الطفل الذي لقي مصرعه عندما كان موجودًا على رصيف مرسى معديات مدينة بورفؤاد في محافظة بورسعيد، وذلك نتيجة اصطدم بالباب الحديدي للمعدية إثر عطل فني مفاجئ.

مصرع طفل أثر تصادم الباب الحديدي للمعدية، فيتو 
مصرع طفل إثر تصادم الباب الحديدي للمعدية، فيتو 

وكان قد أدى العطل الفني المفاجئ في الباب الحديدي للمعدية في انحراف الباب تجاه الرصيف خلال دخول المعدية إلى المرسى وذلك بحسب كلام  الشهود العيان.

 

الإسعافات الأولية لم تنجح في إنقاذ الطفل

واستقبل مستشفى الحياة بورفؤاد الطفل زياد محمد محمد حامد 12 عامًا، في حالة خطرة مصابًا بنزيف داخلي وكسر في عظام الصدر، نتيجة اصطدام بالباب الحديدي للمعدية.

وجرى تقديم الإسعافات الأولية والخدمات الطبية للطفل المصاب إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

 

إصلاح المعدية بشكل عاجل واستمرار حركة المعديات

في سياق متصل، جرى التعامل مع الموقف بشكل عاجل من قبل فرق التشغيل والصيانة، وإصلاح المعدية بواسطة الأجهزة الفنية في وقت قصير، واستمرت حركة المعديات بين بورسعيد وبورفؤاد للعمل بشكل طبيعي دون أي تعطل أو توقف، كما لم تتأثر حركة الملاحة بالواقعة، وتعبر السفن بالمجرى الملاحي لقناة السويس بصورة طبيعية.

وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتعرف على الملابسات النهائية للواقعة، ووضعت الجثة تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتصريح بالدفن.

