واقعة هزت بورسعيد، أول صورة للطفل زياد ضحية اصطدام باب معدية بالرصيف بسبب عطل فني

18 حجم الخط

تنشر فيتو صورة الطفل الذي لقي مصرعه عندما كان موجودًا على رصيف مرسى معديات مدينة بورفؤاد في محافظة بورسعيد، وذلك نتيجة اصطدم بالباب الحديدي للمعدية إثر عطل فني مفاجئ.

مصرع طفل إثر تصادم الباب الحديدي للمعدية، فيتو

وكان قد أدى العطل الفني المفاجئ في الباب الحديدي للمعدية في انحراف الباب تجاه الرصيف خلال دخول المعدية إلى المرسى وذلك بحسب كلام الشهود العيان.

الإسعافات الأولية لم تنجح في إنقاذ الطفل

واستقبل مستشفى الحياة بورفؤاد الطفل زياد محمد محمد حامد 12 عامًا، في حالة خطرة مصابًا بنزيف داخلي وكسر في عظام الصدر، نتيجة اصطدام بالباب الحديدي للمعدية.

وجرى تقديم الإسعافات الأولية والخدمات الطبية للطفل المصاب إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

إصلاح المعدية بشكل عاجل واستمرار حركة المعديات

في سياق متصل، جرى التعامل مع الموقف بشكل عاجل من قبل فرق التشغيل والصيانة، وإصلاح المعدية بواسطة الأجهزة الفنية في وقت قصير، واستمرت حركة المعديات بين بورسعيد وبورفؤاد للعمل بشكل طبيعي دون أي تعطل أو توقف، كما لم تتأثر حركة الملاحة بالواقعة، وتعبر السفن بالمجرى الملاحي لقناة السويس بصورة طبيعية.

وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتعرف على الملابسات النهائية للواقعة، ووضعت الجثة تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتصريح بالدفن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.