هي دي مصر الحقيقية، طالبة تعثر على آلاف الدولارات بساحة مسجد محمد علي بالقلعة وتسلمها للشرطة (صور)

عثرت شروق هاني عبد المنعم، الطالبة بكلية العلوم الرياضية “التربية الرياضية بنات” جامعة الإسكندرية، وأحد أعضاء فريق القادة الاجتماعيين على مبلغ مالي قدر بـ2800 دولار أي ما يعادل أكثر من 130 ألف جنيه مصري، خلال رحلة للجامعة بقلعة صلاح الدين في القاهرة.



ولم تتردد الطالبة، في إخبار مشرف الرحلة شريف صلاح الدين أحد مسؤولي رعاية الشباب بالجامعة، والذي شكر الطالبة وحياها على أمانتها وقام على الفور بالتوجه إلى أقرب قسم شرطة.

وجرى تحرير محضر رقم ٣٣ أحوال بقسم شرطة الخلفية، وتم تسليم المبلغ لقسم الشرطة لإعادته إلى أصحابه بعد التحقق منهم.

ومن جانبها تقدمت الإدارة العامة لرعاية الشباب، إدارة النشاط الاجتماعي بجامعة الإسكندرية، بخالص الشكر والتقدير إلى الطالبة شروق على أمانتها.



وأكدت الإدارة أنهم أثناء زيارة قلعة صلاح الدين وجدت الطالبة مبلغًا ماليًّا كبيرًا جدًّا بالدولار في ساحة مسجد محمد علي.



وتوجه مشرف الفريق ومشرف الزيارة شريف صلاح والطالبة وقائد فريق الجامعة، بالمبلغ إلى نقطة شرطة القلعة لتسليم المبلغ، ونقطة الشرطة قامت بإرسالهم إلى قسم شرطة الخليفة وتم عمل المحضر وتسليم المبلغ الدولاري للقسم، وأخطرت النيابة التي وجهت الشكر إلى جامعة الإسكندرية.

