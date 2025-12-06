هل عادت سوريا إلى عصور الظلام، إلغاء حفل الموسيقار مالك جندلي في حمص يثير غضب السوريين

18 حجم الخط

أصدر الموسيقار مالك جندلي بيانًا كاشفًا بعد إعلان السلطات السورية إلغاء حفله المنتظر في ساحة مدينة حمص، ونقلها إلى المركز الثقافي، أطل عازف البيانو قاطعًا الشك باليقين.

بيان من مالك جندلي بعد إلغاء حفله في سوريا

وأكد جندلي في بيانه على حسابه في إكس اليوم السبت، أنه أبلغ قبل 5 ساعات من سفره إلى سوريا، أن عرضه في ساحة الساعة بحمص، المدينة التي تنحدر منها عائلته ألغي لدواع "متبدلة"، وفق تعبيره.

بيان صحفي

صادر عن الموسيقار مالك جندلي



إيمانًا بحقي وواجبي في مصارحة الجمهور، وحرصًا على توضيح ما جرى بخصوص جولة «سيمفونية سورية من أجل السلام»، أود أن أوضح ما يلي:



على مدى الأشهر الماضية، تلقيت عدة دعوات رسمية للمشاركة في فعاليات موسيقية داخل سوريا. وقد كان التصوّر الأولي… pic.twitter.com/dhdoYwEY53 December 5, 2025

وتابع في بيانه:" إيمانًا بحقي وواجبي في مصارحة الجمهور، وحرصًا على توضيح ما جرى بخصوص جولة «سيمفونية سورية من أجل السلام»، أود أن أوضح ما يلي:

على مدى الأشهر الماضية، تلقيت عدة دعوات رسمية للمشاركة في فعاليات موسيقية داخل سوريا. وقد كان التصوُّر الأولي للجولة يشمل عددًا من المدن السورية، من بينها حلب والساحل وحماة إلى جانب حمص ودمشق، في محاولة لأن تصل الموسيقى إلى أوسع شريحة ممكنة من السوريين. وبناءً على نقاشات لاحقة، وحرصًا على عدم زيادة الضغط الفني واللوجستي على الفرقة السيمفونية الوطنية وكوادرها، تم الاتفاق مع الجهات الرسمية المعنية، وعلى رأسها وزارة الثقافة، على تقليص البرنامج والاكتفاء بمحطتين رئيسيتين: حمص ودمشق، ضمن صيغة واضحة لإحياء ذكرى التحرير، تتضمن حفلًا في ساحة الساعة، إلى جانب حفل في المركز الثقافي في مدينتي حمص، وأمسيتين في دار الأوبرا بدمشق.

إحياء ذكرى التحرير

وقد جرى التنسيق الفني واللوجستي بناءً على هذا البرنامج، بمشاركة الفرقة السيمفونية الوطنية السورية والمايسترو الأمريكي جاريت كيست، وكانت جميع الجهات المعنية، بما فيها محافظة حمص، على علم كامل بذلك، بل وتم الإعلان عن فعالية ساحة الساعة في الإعلام الرسمي قبل أيام من موعدها.

إن حفل ساحة الساعة لم يكن مجرّد فقرة ضمن جولة فنية، بل كان يمثّل جوهر المشروع ورمزيته؛ نقطة الانطلاق التي تحمل رسالة واضحة مفادها أن الموسيقى تعود إلى الساحات التي شهدت الألم والكرامة، وأن «السيمفونية السورية» تُعزَف لأول مرة على تراب سوريا في أحد أكثر أماكن الثورة حضورًا في الذاكرة.

ومن المهم التوضيح أن البرنامج الموسيقي المعدّ لساحة الساعة كان مختلفًا بالكامل عن البرنامج المخصص للمركز الثقافي ودار الأوبرا؛ إذ صُمِّمت فعالية الساحة لتقوم على تفاعل مباشر بين الجمهور والأوركسترا، من خلال تقديم مقاطع مختارة من «السيمفونية السورية» تحاكي هتافات الثورة وشعاراتها وبعض أناشيدها، باعتبارها جزءًا أصيلًا من بنية العمل نفسه. أما الحفلات داخل القاعات فكانت مخصّصة لتقديم العمل بصيغته السيمفونية الكاملة في إطار أوركسترالي تقليدي. وبذلك، فإن إلغاء فعالية ساحة الساعة لا يعني نقل الحدث فنيًا إلى قاعة أخرى، بل إلغاء الصيغة الأبرز التي من أجلها وُلد هذا المشروع الهادف.

تغييرات مفاجئة

قبل أقل من خمس ساعات من موعد سفري، أُبلغ فريق العمل بأن فعالية ساحة الساعة قد أُلغيت، وقُدّمت تفسيرات متبدّلة (مرة لأسباب لوجستية، ومرة لأسباب أمنية)، ثم طُرح لاحقًا تعديل توقيت الحفل أو نقله إلى صيغة أخرى، أو الاكتفاء بإقامته داخل المركز الثقافي. إن هذه التغييرات المفاجئة، وفي هذا التوقيت الحرج، شكّلت تغييرًا جوهريًّا في الاتفاق وروح المشروع، لا مجرد تعديل فني أو تنظيمي يمكن تجاوزه.

انطلاقًا من احترامي لسوريا وللجمهور، وللمعنى الذي أُطلقت من أجله هذه الجولة، وجدت نفسي مضطرًا للاعتذار عن السفر وعدم المضي في مشروع فقد أهم ركائزه الرمزية والفنية. إن اختزال ما جرى بالقول إن «الفعالية لم تُلغَ بل نُقلت» لا يعكس الواقع بدقة، لأن المشروع من أساسه كان قائمًا على صورة متكاملة تبدأ من ساحة الساعة، وبرنامج فني مخصوص لهذا المكان، ولا يمكن التعامل مع إزاحة هذه الفعالية من المشهد على أنها تفصيل ثانوي.

واختتم بيانه:" أؤكد في هذا السياق أن موقفي لا يحمل أي نية للتصعيد أو الإساءة لأي جهة، بل هو تعبير عن حرصي على أن يُقدَّم العمل بما ينسجم مع رسالته، وبما يليق بتضحيات السوريين، وبمعايير مهنية واضحة واحترام متبادل للاتفاقات.

كما أجدد شكري لكل من انتظر هذه الفعاليات في حمص ودمشق، ولجميع من عبّر عن دعمه ومحبته، وأؤكد أن رغبتي في تقديم موسيقاي على أرض سوريا لم تتغير، وأنني مستعد لإعادة التفكير في هذه الجولة أو غيرها متى توفرت الظروف التي تضمن احترام الرسالة التي نحملها جميعًا لوطننا".



غضب السوريين بعد إلغاء حفل مالك جندلي

إلا أن تلك الكلمات لم تمر مرور الكرام، فقد فجرت موجة تعليقات وانتقادات من قبل العديد من السوريين ضد محافظ حمص عبد الرحمن الأعمى.

وتساءل الكثيرون على مواقع التواصل عن سبب إلغاء حفل لفنان عرف بوقوفه الشجاع ضد النظام السابق، وتأييده للثورة.

محافظ حمص نكد علينا وعلى حمص فرحتنا بالتحرير والحرية.. ويبدو الإشكالية عنده بموضوع الحرية — Alia Mansour عالية منصور (@aliamansour) December 5, 2025

كما طالب عدد من المعلقين بتوضيح من المحافظة. وتساءل آخرون إن كان إلغاء الحفل أتى لأسباب أمنية، فحري بالمحافظ إبلاغ السوريين أيضًا، حفاظًا على أمنهم.

مالك جندلي يعتذر عن القدوم إلى سوريا وإحياء حفلاته في حمص ودمشق!

ويقول في بيانه أنه أُبلغ بإلغاء حفل الساعة وسط حمص قبل خمس ساعات من سفره.



ماحصل بين المحافظ ووزير الثقافة يجب أن لا يمر مرور الكرام

مؤسف ومحزن هذا الذي حصل

وللحديث تتمة — غسان ياسين Ghassan yassin (@ghassanyasin) December 5, 2025

وكانت وزارة الثقافة أعلنت الأسبوع الماضي عن فعاليات سيقيمها العازف السوري في عدة مناطق سورية، مع الأوركسترا الوطنية.

وزير الثقافة والقائمين على الوزارة المحترمين

السيد محافظ حمص

بعد إعلان وزارة الثقافة عن حفل ثوري لـ مالك الجندلي في ساحة الساعة، تم إلغاؤه

وتضاربت الأخبار بين نقله للمركز الثقافي بالمدينة وبين الإلغاء

وقال مالك أنه تم تبليغه قبل بساعات من موعد طائرته

إذا كان لأسباب أمنية، لماذا… pic.twitter.com/reCQZQ3BO8 — Obaida Kseibi ❄️ (@notObaida) December 5, 2025

يذكر أن جندلي كان من أبرز الأصوات الفنية المعارضة للنظام السابق، خلال الحرب التي امتدت نحو 14 عامًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.