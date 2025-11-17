أخبار مصر: الإعلان عن نتيجة حج الجمعيات الأهلية، نصيحة لإدارة الزمالك بسبب محمد صبري، تطورات الحالة الصحية لـ عمر خيرت

18 حجم الخط

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أماكن سقوط الأمطار اليوم حيث تسقط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى فترات متقطعة.

كشفت نيفين نظيف، مديرة الشركة المسئولة عن إدارة أعمال الموسيقار عمر خيرت، تفاصيل الوعكة الصحية التي مر بها مؤخرًا، مؤكدة أنها وعكة بسيطة وأن حالته تشهد تحسنًا مستمرًا.

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن إطلاق النسخة الخامسة من أسبوع إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات.

اتهم المدير الفني لمنتخب نيجيريا إريك شيلي، لاعبي الكونغو الديمقراطية بـ"ممارسة السحر"، خلال فوزهم بركلات الترجيح على "النسور".

طمأن المطرب أحمد سعد جمهوره على حالته الصحية بعد الأزمة التي تعرض لها مؤخرًا، مؤكدًا أنه يعيش «نعمة كبيرة» بسبب حب الناس والتفافهم حوله في هذه الفترة.

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على أي دولة تتعامل تجاريا مع روسيا.

كشفت هيئة الدواء المصرية عن مخزون عدد من الأصناف الدوائية بالسوق المصرية تعرضت لنقص خلال الفترة الماضية.

ظهر الفنان أحمد سعد عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي ليطمئن جمهوره عليه.

واصلت أسعار الزيت اليوم الإثنين، الانخفاض في الأسواق لليوم الثاني على التوالي، إذ انخفض سعر لتر الزيت عباد الشمس والذرة انخفاضات تراوحت بين 1.5 جنيه و3.5 جنيه، فما هي أحدث أسعار زجاجة الزيت اليوم؟

تستعد وزارة التضامن الاجتماعي خلال الأيام القليلة المقبلة للإعلان عن إجراء القرعة الإلكترونية لاختيار الفائزين بتأشيرات حج الجمعيات الأهلية والبالغ عددهم 12 ألف تأشيرة.

تزامنا مع سقوط الأمطار، وقرب دخول فصل الشتاء، ترصد فيتو، لقرائها من قائدي المركبات الإرشادات المرورية للحد من حوادث الأمطار وأساليب القيادة الآمنة للحد من حوادث الطرق.

الموز واحدًا من أكثر الفواكه تكاملًا من حيث القيمة الغذائية، إذ يحتوي على الألياف والبوتاسيوم ومضادات الأكسدة وغيرها من العناصر الأساسية التي تجعل منه وجبة خفيفة مشبعة ومصدرًا سريعًا للطاقة، وفق بيانات وزارة الزراعة الأمريكية وبحسب ما نشر على Health.

ترصد فيتو، اعترافات البلوجر لوشا التي أدلى بها أمام جهات التحقيق المختصة، في القضية المتداولة إعلاميًا للبلوجر "لوشا"، بعد اتهامه بإنشاء وإدارة حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك قبل أن تستكمل المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم جلسات محاكمته بتهمة بث فيديوهات خادشة وتضمن مشاهد عنف وخروجًا عن الآداب العامة.

دعا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الاثنين، الجمهوريين في مجلس النواب إلى التصويت لصالح نشر ملفات رجل الأعمال الراحل المتهم بالاعتداء الجنسي، جيفري إبستين.

وجه بشير التابعي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، رسائل قوية لإدارة القلعة البيضاء مطالبًا بضرورة العمل بعيدًا عن الأضواء واحترامًا لاسم اللاعب الراحل محمد صبري.

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن نزاهة الانتخابات في مصر تعتمد على مجموعة من الإجراءات القانونية والتنظيمية التي تشرف عليها الهيئة بشكل مستقل، بهدف ضمان الشفافية والمساواة ومنع التزوير أو التلاعب.

أكد المطرب رامي صبري أن الفنانة شيرين عبد الوهاب تُعد واحدة من أهم الأصوات المصرية والعربية، قائلًا: «شيرين واحدة من الفنانات الكبار..مفيش منها اتنين».

كشف اللاعب الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه عن كواليس مؤثرة من مسيرته مع منتخب مصر، مؤكدًا أن الفوز ببطولة كأس الأمم الإفريقية ما زال يمثل "الحلم الأكبر" في حياته الرياضية.

يقام اليوم الإثنين العديد من المباريات القوية في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم ومباريات ودية أبرزها منتخب مصر مع كاب فيردي.

وضع قانون مجلس النواب ضوابط واضحة لحسم جمع النائب بين عضوية المجلس وأي وظيفة أخرى، مؤكدا قواعد صارمة تهدف لضمان استقلال النائب وتفرغه الكامل للمهام التشريعية والرقابية.

كشفت شرطة عدن في اليمن، الإثنين، إحباط مخطط لجماعة الحوثي كان يهدف لتنفيذ عمليات اغتيال ضد قيادات عسكرية وأمنية في المدينة.

