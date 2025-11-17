أخبار مصر: الإعلان عن نتيجة حج الجمعيات الأهلية، نصيحة لإدارة الزمالك بسبب محمد صبري، تطورات الحالة الصحية لـ عمر خيرت
أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.
وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:
حالة الطقس اليوم، توقعات بسقوط أمطار خفيفة على هذه المناطق
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أماكن سقوط الأمطار اليوم حيث تسقط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى فترات متقطعة.
بعد تعرضه لوعكة مفاجئة، تطورات الحالة الصحية لـ عمر خيرت
كشفت نيفين نظيف، مديرة الشركة المسئولة عن إدارة أعمال الموسيقار عمر خيرت، تفاصيل الوعكة الصحية التي مر بها مؤخرًا، مؤكدة أنها وعكة بسيطة وأن حالته تشهد تحسنًا مستمرًا.
اليوم، انطلاق فعاليات النسخة الخامسة لأسبوع الاتحاد الأفريقي للتوعية بإعادة الإعمار والتنمية
أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن إطلاق النسخة الخامسة من أسبوع إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات.
خسرنا بالسحر، مدرب نيجيريا يتهم الكونغو بممارسة "الفودو"
اتهم المدير الفني لمنتخب نيجيريا إريك شيلي، لاعبي الكونغو الديمقراطية بـ"ممارسة السحر"، خلال فوزهم بركلات الترجيح على "النسور".
أحمد سعد يفاجئ عمرو أديب: علشان أنا مريض تجيبوا رامي صبري (فيديو)
طمأن المطرب أحمد سعد جمهوره على حالته الصحية بعد الأزمة التي تعرض لها مؤخرًا، مؤكدًا أنه يعيش «نعمة كبيرة» بسبب حب الناس والتفافهم حوله في هذه الفترة.
ترامب: سنفرض عقوبات على أي دولة تتعامل تجاريا مع روسيا
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على أي دولة تتعامل تجاريا مع روسيا.
هيئة الدواء تكشف مخزون الأدوية لعلاج الاضطرابات النفسية والصرع
كشفت هيئة الدواء المصرية عن مخزون عدد من الأصناف الدوائية بالسوق المصرية تعرضت لنقص خلال الفترة الماضية.
أول تعليق من أحمد سعد بعد تعرضه لحادث سير
ظهر الفنان أحمد سعد عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي ليطمئن جمهوره عليه.
لليوم الثاني، انخفاض أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق
واصلت أسعار الزيت اليوم الإثنين، الانخفاض في الأسواق لليوم الثاني على التوالي، إذ انخفض سعر لتر الزيت عباد الشمس والذرة انخفاضات تراوحت بين 1.5 جنيه و3.5 جنيه، فما هي أحدث أسعار زجاجة الزيت اليوم؟
موعد الإعلان عن نتيجة حج الجمعيات الأهلية 2026
تستعد وزارة التضامن الاجتماعي خلال الأيام القليلة المقبلة للإعلان عن إجراء القرعة الإلكترونية لاختيار الفائزين بتأشيرات حج الجمعيات الأهلية والبالغ عددهم 12 ألف تأشيرة.
لقائدي المركبات، 4 حالات للسير في أقصى اليمين للحد من حوادث الأمطار
تزامنا مع سقوط الأمطار، وقرب دخول فصل الشتاء، ترصد فيتو، لقرائها من قائدي المركبات الإرشادات المرورية للحد من حوادث الأمطار وأساليب القيادة الآمنة للحد من حوادث الطرق.
الصباح والظهيرة والمساء، هل يختلف تأثير تناول الموز باختلاف التوقيت؟
الموز واحدًا من أكثر الفواكه تكاملًا من حيث القيمة الغذائية، إذ يحتوي على الألياف والبوتاسيوم ومضادات الأكسدة وغيرها من العناصر الأساسية التي تجعل منه وجبة خفيفة مشبعة ومصدرًا سريعًا للطاقة، وفق بيانات وزارة الزراعة الأمريكية وبحسب ما نشر على Health.
خريج تجارة وعايز يكون ممثل، نص أقوال البلوجر لوشا قبل محاكمته اليوم
ترصد فيتو، اعترافات البلوجر لوشا التي أدلى بها أمام جهات التحقيق المختصة، في القضية المتداولة إعلاميًا للبلوجر "لوشا"، بعد اتهامه بإنشاء وإدارة حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك قبل أن تستكمل المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم جلسات محاكمته بتهمة بث فيديوهات خادشة وتضمن مشاهد عنف وخروجًا عن الآداب العامة.
ترامب: يجب نشر ملفات إبستين المتهم بالاعتداء الجنسي لأننا لا نخفي شيئا
دعا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الاثنين، الجمهوريين في مجلس النواب إلى التصويت لصالح نشر ملفات رجل الأعمال الراحل المتهم بالاعتداء الجنسي، جيفري إبستين.
بشير التابعي يوجه نصيحة لإدارة الزمالك بسبب الراحل محمد صبري
وجه بشير التابعي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، رسائل قوية لإدارة القلعة البيضاء مطالبًا بضرورة العمل بعيدًا عن الأضواء واحترامًا لاسم اللاعب الراحل محمد صبري.
الهيئة الوطنية للانتخابات: الإشراف القضائي وتنقية قاعدة الناخبين أبرز ضمانات نزاهة الانتخابات
أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن نزاهة الانتخابات في مصر تعتمد على مجموعة من الإجراءات القانونية والتنظيمية التي تشرف عليها الهيئة بشكل مستقل، بهدف ضمان الشفافية والمساواة ومنع التزوير أو التلاعب.
رامي صبري يوجه رسالة مؤثرة على الهواء لـ شيرين عبد الوهاب
أكد المطرب رامي صبري أن الفنانة شيرين عبد الوهاب تُعد واحدة من أهم الأصوات المصرية والعربية، قائلًا: «شيرين واحدة من الفنانات الكبار..مفيش منها اتنين».
تريزيجيه: بطولة أمم أفريقيا حلم عمري وصلاح كان قريبا من الاعتزال الدولي
كشف اللاعب الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه عن كواليس مؤثرة من مسيرته مع منتخب مصر، مؤكدًا أن الفوز ببطولة كأس الأمم الإفريقية ما زال يمثل "الحلم الأكبر" في حياته الرياضية.
مواعيد مباريات اليوم الإثنين وأبرزها منتخب مصر ضد كاب فيردي
يقام اليوم الإثنين العديد من المباريات القوية في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم ومباريات ودية أبرزها منتخب مصر مع كاب فيردي.
هل يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ووظيفة أخرى؟ القانون يجيب
وضع قانون مجلس النواب ضوابط واضحة لحسم جمع النائب بين عضوية المجلس وأي وظيفة أخرى، مؤكدا قواعد صارمة تهدف لضمان استقلال النائب وتفرغه الكامل للمهام التشريعية والرقابية.
إحباط مخطط حوثي لتنفيذ اغتيالات في عدن اليمنية
كشفت شرطة عدن في اليمن، الإثنين، إحباط مخطط لجماعة الحوثي كان يهدف لتنفيذ عمليات اغتيال ضد قيادات عسكرية وأمنية في المدينة.
