خارج الحدود

ترامب: سنفرض عقوبات على أي دولة تتعامل تجاريا مع روسيا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على أي دولة تتعامل تجاريا مع روسيا.

وقال الرئيس الأمريكي: “ربما نضيف إيران إلى قائمة عقوبات الدول المتعاملة مع روسيا”.

 

 

