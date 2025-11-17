الصباح والظهيرة والمساء، هل يختلف تأثير تناول الموز باختلاف التوقيت؟

18 حجم الخط

فوائد الموز، الموز واحدًا من أكثر الفواكه تكاملًا من حيث القيمة الغذائية، إذ يحتوي على الألياف والبوتاسيوم ومضادات الأكسدة وغيرها من العناصر الأساسية التي تجعل منه وجبة خفيفة مشبعة ومصدرًا سريعًا للطاقة، وفق بيانات وزارة الزراعة الأمريكية وبحسب ما نشر على Health.

ورغم عدم وجود توقيت محدد يحقق “أفضل فائدة” عند تناوله، فإن الأطباء يؤكدون أن اختيار الوقت المناسب يرتبط بنمط حياة الفرد وهدفه الصحي، سواء كان تعزيز الطاقة أو تحسين النوم أو دعم الهضم.

الموز في الصباح.. طاقة فورية وهضم أفضل

يحتوي الموز على نسب مرتفعة من البوتاسيوم وفيتامين C، إلا أن إدراجه ضمن وجبة الإفطار يضاعف من فوائده الصحية.

فالموزة الواحدة متوسطة الحجم توفّر نحو 90 سعرة حرارية وما يقارب 27 جرامًا من الكربوهيدرات والسكاكر الطبيعية، ما يجعلها مصدرًا سريعًا للطاقة بعد ساعات الصيام الليلي.

كما يدعم الموز عملية الهضم بفضل احتوائه على نحو 3 جرامات من الألياف، إضافة إلى “النشا المقاوم” الموجود في الموز غير الناضج، والذي يتحول داخل الأمعاء إلى مادة لزجة تزيد من حجم البراز وتسهّل مروره، ما يعزز صحة الجهاز الهضمي.

ويساعد تناول الموز صباحًا في كبح الرغبة الشديدة في تناول الطعام؛ إذ يبطئ النشا المقاوم عملية امتصاص السكريات، مما يعزز الشعور بالامتلاء والشبع.

كما يعمل الموز على معادلة أحماض المعدة المتراكمة خلال الليل، وهو ما يسهم في تخفيف أعراض ارتجاع المريء لدى البعض.

الموز في الظهيرة.. سلاح فعّال لمحاربة الخمول

يمثل تناول الموز في منتصف اليوم خيارًا مثاليًا للأشخاص الذين يعانون من انخفاض الطاقة خلال ساعات العمل.

فالكربوهيدرات الطبيعية في الموز تمنح دفعة منتظمة من الحيوية، بينما تساعد أليافه على التحكم في الشهية حتى موعد العشاء، خصوصًا أنه منخفض السعرات ومشبع في الوقت نفسه.

ولا تقتصر فوائده على الطاقة فحسب، فالموز يحتوي على نسبة تصل إلى 75% من الماء، إضافة إلى البوتاسيوم الذي ينظم توازن السوائل والأملاح في الجسم، ما يجعله وجبة مثالية بعد التمارين الرياضية أو خلال الأيام الحارة.

الموز في المساء.. مفتاح النوم الهادئ

يمثل الموز وجبة ليلية خفيفة مثالية للباحثين عن نوم هادئ، فهو غني بالتريبتوفان، وهو حمض أميني يساعد الجسم على إنتاج “الميلاتونين”، الهرمون المسؤول عن ضبط دورة النوم والاستيقاظ.

كما تساهم مستويات المغنيسيوم وفيتامين B6 في تعزيز هذا التأثير، ما يجعله خيارًا طبيعيًا لتحسين جودة النوم.

ويسهم الموز أيضًا في مكافحة الجوع المسائي؛ إذ يمنح شعورًا بالشبع يمتدّ لساعات طويلة، مما يقلل الحاجة للوجبات الليلية التي قد تعطل النوم.

كما أن تحويل التريبتوفان إلى “السيروتونين” داخل الدماغ يساعد في تخفيف القلق وتهيئة الجسم لراحة أفضل.

قبل التمرين وبعده.. الفاكهة المثالية للرياضيين

يؤكد الباحثون أن الموز يعدّ من أفضل الوجبات الطبيعية المساندة للتمارين الرياضية.

فسكرياته سهلة الامتصاص تمنح طاقة سريعة قبل التمرين، كما يساعد محتواه من البوتاسيوم رغم تباين الأدلة في الحد من تقلصات العضلات.

وتشير دراسات حديثة إلى أن الموز يخفف الالتهاب، ويساعد في تجديد مخزون الجليكوجين الذي تعتمد عليه العضلات أثناء الجهد، وساهم في إصلاح الأنسجة العضلية بعد التمارين الشاقة.

