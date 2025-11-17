الإثنين 17 نوفمبر 2025
حالة الطقس اليوم، توقعات بسقوط أمطار خفيفة على هذه المناطق

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أماكن سقوط الأمطار اليوم حيث تسقط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى فترات متقطعة.

بعد ليلة ممطرة وراعدة، طقس متقلب يضرب الإسكندرية (فيديو وصور)

برد وبرق وسيول ورعد، تحذير شديد من طقس اليوم الجمعة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الإثنين ويسود طقس خريفي معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة  فى الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس في القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري  وشمال الصعيد، وعلى السواحل الشمالية الغربية ومائل للحرارة على سيناء حار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل الحرارة ليلا، مائل للبرودة في آخر الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  25

درجة الحرارة الصغرى: 17

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 24

درجة الحرارة الصغرى: 16


شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى: 13

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:27

درجة الحرارة الصغرى: 16
 

