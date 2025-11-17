الإثنين 17 نوفمبر 2025
موعد الإعلان عن نتيجة حج الجمعيات الأهلية 2026

نتيجة حج الجمعيات
نتيجة حج الجمعيات الأهلية 2026، فيتو
تستعد وزارة التضامن الاجتماعي خلال الأيام القليلة المقبلة للإعلان عن إجراء القرعة الإلكترونية لاختيار الفائزين بتأشيرات حج الجمعيات الأهلية والبالغ عددهم 12 ألف تأشيرة.

 

موعد الإعلان عن نتيجة حج الجمعيات الأهلية 2026

ونستعرض التفاصيل الكاملة بشأن الإعلان عن نتيجة حج الجمعيات الأهلية 2026.

 

الخدمات المقدمة لحجاج الجمعيات الأهلية

 

وانتهت وزارة التضامن الاجتماعي من الإجراءات الخاصة بالتعاقد على الخدمات المقدمة لحجاج الجمعيات الأهلية خلال فترة إقامتهم بالسعودية لأداء فريضة الحج ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة الإعلان عن نتيجة حج الجمعيات الأهلية 2026.

 

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد أكدت أنه يجب أن تكون بطاقة الرقم القومي للشخص الراغب في التقديم لحج الجمعيات الأهلية سارية لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ التسجيل.

 

أداء فريضة الحج

 

كما أنه لا يسمح للمواطن الذى يرغب في أداء فريضة الحج بالتسجيل في أكثر من جمعية أو جهة أخرى سواء سياحية أو قرعة وزارة الداخلية يتم التسجيل ببوابة الحج الموحدة المصرية الطلب الأول المسجل على البوابة ولا يسمح بتسجيله مرة أخرى.

الجريدة الرسمية