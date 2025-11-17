أحمد سعد يفاجئ عمرو أديب: علشان أنا مريض تجيبوا رامي صبري (فيديو)

18 حجم الخط

طمأن المطرب أحمد سعد جمهوره على حالته الصحية بعد الأزمة التي تعرض لها مؤخرًا، مؤكدًا أنه يعيش «نعمة كبيرة» بسبب حب الناس والتفافهم حوله في هذه الفترة.

نعمة حب الناس

قال أحمد سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية: «أنا الحمد لله في نعمة كبيرة والنعمة الأكبر هي حب الناس..عملت إيه في حياتي علشان أشوف كل الحب ده؟ رامي صبري كان جاي لي المستشفى بعد الهواء، وبيقولي هات أكل وأنا جاي! يعني علشان أنا مريض يجيبوا رامي صبري؟!».

أحمد سعد: أنا بخير وراجع للحفلات

وأضاف سعد: «والله يا عمرو أنا مش بحب أتكلم غير عندك، وعايز أطمن الناس من خلالك. الحمد لله بخير، والحادثة عدّت، الدكاترة طمنوني وقالولي المفروض أقعد خمسة أيام، بس أنا إن شاء الله هخلصها يومين، أنا كويس وفي نعمة، وإن شاء الله من يوم الجمعة هكون موجود وراجع للحفلات، وهسمع كلام الدكاترة».

ووجه الفنان أحمد سعد، الشكر لكل من دعم وسأل عنه بعد الحادث، قائلًا: «بشكر كل الناس اللي اهتمت وسألت… أنا بحبكم جدًا».

عمرو أديب يمازح أحمد سعد

وفي ختام المداخلة، قال عمرو أديب مازحًا: «أوعى تسيب رزقك يا ابني… أنت شغال نار».

