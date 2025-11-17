تريزيجيه: بطولة أمم أفريقيا حلم عمري وصلاح كان قريبا من الاعتزال الدولي

18 حجم الخط

كشف اللاعب الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه عن كواليس مؤثرة من مسيرته مع منتخب مصر، مؤكدًا أن الفوز ببطولة كأس الأمم الإفريقية ما زال يمثل "الحلم الأكبر" في حياته الرياضية.

وقال تريزيجيه في تصريحات تلفزيونية: "بطولة الأمم هتفضل حلم بالنسبة لي، وهنفضل نحاول لحد آخر نفس علشان نحققها لمصر. أنا خسرت نهائيين في البطولة دي، ولسه الحلم جوّا قلبي".

وتحدّث نجم الأهلي عن أصعب لحظات مسيرته الدولية، خاصة بعد مباراة مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم 2022 قائلًا: "محمد صلاح بعد ماتش السنغال قالي في أوضة اللبس: أنا مش مصدق إننا مش رايحين كأس العالم، وهعتزل دولي. وكان بيعيط، ودي أول مرة أشوفه بيعيط، وأول ما اللاعيبة شافته انهارت جامد".

وأضاف تريزيجيه أن الارتباط بقميص المنتخب الوطني يمثل بالنسبة له قيمة تفوق أي اعتبارات احترافية: "طول فترة احترافي لحد النهاردة بستنى اسمي زي أي لاعب للانضمام لمنتخب مصر. أي ماتش ودي، رسمي، معسكر.. المنتخب بالنسبة لي حياتي. النشيد الوطني لما بيتردد إحساس كبير جدًا".

وأشار إلى أن بعض اللاعبين يفضلون الحصول على راحة بدلًا من الانضمام للمنتخب، لكنه يرفض هذا الفكر تمامًا: "المنتخب رقم 1 عندي وتيشرت بلدي رقم 1. في لاعيبة بتاخد إجازة ومبتروحش المنتخب، لكن دي طريقة غلط في الكورة".

كما كشف عن مخاطرة كبيرة اتخذها خلال مشاركته في كأس الأمم الإفريقية 2021 التي أقيمت في الكاميرون، حيث كان عائدًا من إصابة الرباط الصليبي: "البطولة كانت حياة أو موت بالنسبة لي. أستون فيلا قالولي لو حصل ليّا حاجة مش هيعالجوني، ونصحوني أقعد حفاظًا على مستقبلي. لكن قولتلهم: لو آخر بطولة هروح المنتخب".

وتابع: "خدت مخاطرة كبيرة، لكن بلدي أهم من أي حاجة. عمري ما اتكلمت في النقطة دي قبل كده لأني بتعامل مع ربنا. دا حق بلدي عليّا. في ناس بتموت علشان البلد، فهطلع أنا اللي بلعب كورة وأقول لأ؟".

