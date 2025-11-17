الإثنين 17 نوفمبر 2025
الهيئة الوطنية للانتخابات: الإشراف القضائي وتنقية قاعدة الناخبين أبرز ضمانات نزاهة الانتخابات

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن نزاهة الانتخابات في مصر تعتمد على مجموعة من الإجراءات القانونية والتنظيمية التي تشرف عليها الهيئة بشكل مستقل، بهدف ضمان الشفافية والمساواة ومنع التزوير أو التلاعب.

 

ضمانات نزاهة الانتخابات في مصر

 

وأوضحت الهيئة أن من أبرز هذه الإجراءات:

الإشراف القضائي الكامل: يشرف على كل لجنة انتخابية عامة أو فرعية قاضٍ مستقل لضمان الحياد والشفافية أثناء التصويت والفرز.

 

قاعدة بيانات الناخبين: يتم إعدادها وتحديثها دوريًا، ويحق للمواطنين التأكد من إدراج أسمائهم وتقديم تظلمات في حال وجود أخطاء، كما تُنقح القوائم لضمان عدم التكرار أو وجود متوفين.

 

إجراءات الاقتراع: تشمل استخدام صناديق اقتراع شفافة ومؤمنة، والتحقق من هوية الناخبين باستخدام بطاقة الرقم القومي، ووجود ممثلين عن المرشحين ومندوبيهم داخل اللجان، مع توقيع الناخب في كشف الحضور قبل الإدلاء بصوته.

 

الرقابة المحلية والدولية: يسمح لمنظمات المجتمع المدني المحلية وبعثات رقابة دولية عربية وأجنبية بمراقبة الانتخابات لرصد أي مخالفات وضمان نزاهة العملية الانتخابية.

 

تنظيم الدعاية الانتخابية: تخضع الدعاية لقواعد صارمة تحدد المدة المسموحة والمواقع المخصصة والتمويل المسموح به، مع حظر استخدامها في دور العبادة أو المؤسسات الحكومية.

 

فرز الأصوات وإعلان النتائج: تتم عملية الفرز داخل اللجان الفرعية تحت إشراف القضاة وبحضور مندوبي المرشحين، ثم تُجمع النتائج وتعلن جزئيًا في اللجان العامة قبل الإعلان النهائي عبر الهيئة الوطنية للانتخابات.

 

آلية الطعون: يحق للمرشحين أو الأحزاب الطعن في نتائج اللجان أو أي مخالفات، وتقوم المحاكم المختصة بما فيها المحكمة الإدارية العليا بالنظر في الطعون وفقًا لآجال قانونية قصيرة لضمان سرعة الفصل.

 

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الدولة على تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة تعكس إرادة المواطنين بشكل ديمقراطي.

 

مواعيد التصويت في المرحلة الثانية

 وفق الجدول الزمني الصادر عن الهيئة الوطنية للانتخابات، تُجرى عملية التصويت في المرحلة الثانية على النحو التالي:

التصويت في الخارج: يومي 21 و22 نوفمبر 2025

 

التصويت في الداخل: يومي 24 و25 نوفمبر 2025

 

إعلان النتيجة الرسمية للمرحلة الثانية: 2 ديسمبر 2025

 

جولة الإعادة:

 

في الخارج: 15 و16 ديسمبر 2025

 

في الداخل: 17 و18 ديسمبر 2025

 

وتشمل المرحلة الثانية عددًا من المحافظات المدرجة ضمن الجدول الرسمي، حيث يتوجه الناخبون لاختيار ممثليهم في النظامين الفردي والقوائم.

موعد الصمت الانتخابي للمرحلة الثانية

يبدأ الصمت الانتخابي في المرحلة الثانية قبل 48 ساعة كاملة من بدء التصويت في الداخل، وذلك وفق القواعد المنظمة المعتمدة من الهيئة الوطنية للانتخابات.
كما يتوقف المرشحون عن أي دعاية قبل 24 ساعة من بدء تصويت المصريين في الخارج.

الجريدة الرسمية