ثقافة وفنون

أول تعليق من أحمد سعد بعد تعرضه لحادث سير

أحمد سعد، فيتو
أحمد سعد، فيتو
ظهر الفنان أحمد سعد عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي ليطمئن جمهوره عليه.

وقال أحمد سعد خلال الفيديو: “بطمن كل جمهوري، أنا بخير وفي نعمة، متبصش للوحش بص للحلو، الوحش والحلو كلهم فيهم الحمد لله إني موجود وشفت حب الناس، وطلعت بـ أقل الأضرار، إن شاء الله مش أكتر من 5 أيام وهكون موجود مع جمهوري”.

وكان قد أكد الدكتور سامح سعد، شقيق المطرب أحمد سعد، أن حالة شقيقه الصحية مستقرة تمامًا.

 

سيارة سقطت في حفرة.. ووسائد الأمان أنقذت الموقف

وروى شقيق الفنان أحمد سعد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “إم بي سي مصر”، تفاصيل الواقعة، موضحًا أن سيارة أحمد سعد سقطت في حفرة عميقة، وأن متانة السيارة والإيرباجز لعبا دورًا كبيرًا في حمايته من إصابات أكثر خطورة.

 

