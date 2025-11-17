الإثنين 17 نوفمبر 2025
خسرنا بالسحر، مدرب نيجيريا يتهم الكونغو بممارسة "الفودو"

اتهم المدير الفني لمنتخب نيجيريا إريك شيلي، لاعبي الكونغو الديمقراطية بـ"ممارسة السحر"، خلال فوزهم بركلات الترجيح على "النسور".
وبلغت الكونغو الديمقراطية الملحق العالمي المؤهل إلى كأس العالم 2026، بعدما أطاحت نيجيريا بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح إثر تعادلهما في الوقتين الأصلي والإضافي 1-1، في نهائي الملحق الإفريقي.

وعندما سجل لاعب الكونغو شانسيل مبيمبا ركلة الترجيح الحاسمة، وقعت مشادة بين شيلي والعديد من أعضاء الجهاز الفني للكونغو، بمن فيهم المدير الفني سيباستيان ديسابر.

وظهر ديسابر أولا في مؤتمره الصحفي بعد المباراة، وقال إن المشادة "لم تكن مشكلة".

لكن في نهاية مؤتمره، سأل شيلي الصحفيين عن سبب عدم ذكرهم للواقعة، ثم قدم روايته للأحداث متحدثا بالفرنسية، قائلا: "كان لاعبو الكونغو الديمقراطية يمارسون السحر".

ولاحقا كرر مدرب نيجيريا ادعاءاته باللغة الإنجليزية، أثناء مروره في المنطقة المخصصة للإعلاميين، إذ قال: "خلال جميع ركلات الجزاء، كان لاعبو الكونغو يمارسون الفودو"، في إشارة إلى كلمة تعني السحر الأسود وفقا لبعض المعتقدات.

إلا أن ممثل منتخب الكونغو الديمقراطية نفى مزاعم تشيلي، ردا على سؤال موقع "ذا أتلتيك" الإخباري.

وسيلتحق منتخب "الفهود" بالملحق العالمي الذي تقام مبارياته في مارس 2026 ويضم 6 منتخبات، هم بالإضافة إليه كل من الفائز من الملحق الآسيوي بين العراق والإمارات، وبوليفيا المتأهلة للملحق من أمريكا الجنوبية، وكاليدونيا الجديدة عن أوقيانوسيا، فضلا عن منتخبين يمثلان اتحاد أمريكا الشمالية والكاريبي "كونكاكاف".

