لقائدي المركبات، 4 حالات للسير في أقصى اليمين للحد من حوادث الأمطار

تزامنا مع سقوط الأمطار، وقرب دخول فصل الشتاء، ترصد فيتو، لقرائها من قائدي المركبات الإرشادات المرورية للحد من حوادث الأمطار وأساليب القيادة الآمنة للحد من حوادث الطرق.

الإرشادات الوقائية لقائدي المركبات للحد من حوادث الأمطار

_السير بسرعات منخفضة، نظرا لنقص معامل الاحتكاك بين الطريق وإطارات السيارة.

_ التحكم فى عجلة القيادة جيدا، لأن سطح الطريق يكون زلقًا.

- تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية.

- مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والآخرين، بحيث لا تقل 8 أمتار لكل 10 كيلو متر بالسرعة بمعنى إذا كنت تسير بسرعة 60 كيلو متر يجب أن تكون مسافة الأمان 48 مترا بينك والسيارة التي أمامك على الأقل.

- تفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على الفرامل، كى لا تنزلق السيارة يمينا أو يسارا.

- استخدام الإشارات الدالة على الانحراف يمينا أو يسارا فى الوقت المناسب، لتأمين مسارك ومسار الآخرين.

- عدم الانشغال بغير الطريق، لعدم فقدان التركيز.

أساليب القيادة الآمنة للحد من حوادث الطرق.

_السير في أقصى الجانب الأيمن للطريق أثناء السير وعلى الأخص في الحالات الآتية:

-إذا كانت السرعة الفعلية لسير المركبة تقل كثيرًا عن الحد الأقصى المقرر للسرعة فى هذا الطريق.

-عندما تكون الرؤية فى الطريق أمامه غير كافية.

-فى حالة مقابلة مركبة أخرى قادمة من الاتجاه المضاد.

-فى حالة السماح للمركبات اللاحقة له بتخطى مركبته.



