الإثنين 17 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

اليوم، منتخب مصر يواجه كاب فيردي في دورة العين الودية

منتخب مصر، فيتو
منتخب مصر، فيتو
18 حجم الخط

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، لمواجهة نظيره كاب فيردي في بطولة كأس العين الدولية، لتحديد الفريق صاحب المركز الثالث، التي تأتي في إطار تحضيراته لبطولة أمم افريقيا للكبار، التي تستضيفها المغرب في الفترة من 21 ديسمبر المقبل حتى الثامن عشر من يناير 2026

موعد مباراة مصر وكاب فيردي في دورة الإمارات

وتقام مباراة منتخب مصر الوطني أمام نظيره كاب فيردي لتحديد المركز الثالث، اليوم الإثنين 17 نوفمبر الجاري، على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين.

 

القناة الناقلة لمباراة مصر وكاب فيردي

تنطلق صافرة مباراة منتخب مصر أمام كاب فيردي في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وتنقلها قناة أون تايم سبورت على الهواء مباشرة، كما تنقلها قناة أبو ظبي الرياضية.

مباراة مصر وأوزبكستان، فيتو
مباراة مصر وأوزبكستان، فيتو

منتخب مصر يخسر أمام أوزبكستان

وخسر منتخب مصر أمام أوزبكستان بهدفين دون رد، في نصف نهائي كأس العين الدولية التي تستضيفها مدينة العين، في الفترة من 13 إلى 18 نوفمبر الجاري، بمشاركة منتخبات مصر وأوزبكستان، وإيران.

سجل أورونوف الهدف الأول لأوزبكستان في الدقيقة 3 من  اللقاء، وكذلك الهدف الثاني في مرمى منتخب مصر بالدقيقة 43. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أبو ظبى الرياضية مباراة مصر كاب فيردي دورة الإمارات ومنتخب مصر موعد مباراة مصر وكاب فيردي موعد مباراة مصر

مواد متعلقة

النرويج تهزم إيطاليا وتصعد لكأس العالم 2026

نيجيريا والكونغو إلى الوقت الإضافي في ملحق إفريقيا المؤهل لكأس العالم

في غياب رونالدو، تشكيل البرتغال أمام أرمينيا في تصفيات كأس العالم

مدرب السنغال: منظمو مباراة البرازيل لم يحترمونا وجاملوا السامبا

الأكثر قراءة

لليوم الثاني، انخفاض أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 12 صنفًا في سوق العبور

سعر السمك اليوم، البوري يرتفع 40 جنيهًا في سوق العبور

انخفاض الضاني والبتلو، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

اليوم، منتخب مصر يواجه كاب فيردي في دورة العين الودية

حالة الطقس اليوم، توقعات بسقوط أمطار خفيفة على هذه المناطق

طن النترات العادي يتراجع 3717 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

موعد الإعلان عن نتيجة حج الجمعيات الأهلية 2026

خدمات

المزيد

لقائدي المركبات، 4 حالات للسير في أقصى اليمين للحد من حوادث الأمطار

تعرف على أقصى مدة لاحتجاز المتهم قبل عرضه على النيابة وفق الإجراءات الجنائية

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 12 صنفًا في سوق العبور

لليوم الثاني، انخفاض أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات دور الـ 16 من كأس العالم للناشئين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 17 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 17 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 17 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية