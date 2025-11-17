الإثنين 17 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

رامي صبري يوجه رسالة مؤثرة على الهواء لـ شيرين عبد الوهاب

رامي صبري وشيرين
رامي صبري وشيرين عبد الوهاب، فيتو
18 حجم الخط

أكد المطرب رامي صبري أن الفنانة شيرين عبد الوهاب تُعد واحدة من أهم الأصوات المصرية والعربية، قائلًا: «شيرين واحدة من الفنانات الكبار..مفيش منها اتنين».

 

وأشار رامي صبري إلى قوة العلاقة التي تجمعه بكل من شيرين وأحمد سعد، موضحًا أنه دائم السؤال عنها وحرصه على الاطمئنان عليها دائمًا.

 

شيرين.. صوت يتصدر رغم الغياب

 

وقال صبري خلال لقائه ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على قناة MBC مصر، إن شيرين عبد الوهاب ما زالت تحتفظ بمكانتها الفنية رغم غيابها عن الساحة لمدة ست سنوات، مضيفًا: «شيرين أكتر صوت مصري موجود على كل التطبيقات، ورغم إنها مش بتغني بقالها فترة، لكنها لسه متصدرة الفيوز لحد دلوقتي».

وأوضح أن هذا الحضور القوي يؤكد أن شيرين عبد الوهاب من الأصوات التي صنعت تاريخًا خاصًا في وجدان الجمهور المصري والعربي، وأن نجاحها المستمر يعكس قيمة موهبتها وأثرها الفني.

 

نداء لعودة شيرين إلى الساحة الفنية

 

وخلال حديثه، وجّه رامي صبري دعوة محبة لعودة شيرين إلى جمهورها، قائلًا: «بنقولها ارجعي بقى انتي وحشتينا».

وشدد على أن الجمهور مشتاق لسماع أعمال جديدة بصوتها، وأن عودتها ستمثل حدثًا مهمًا يعيد الحيوية للساحة الغنائية.

صوت أصيل لا يغيب

وأكد صبري أن استمرار أغاني شيرين في الصدارة رغم غيابها الطويل يثبت أن الفن الحقيقي لا يختفي، وأن الأصوات الأصيلة تبقى محفورة في الوجدان مهما مر الزمن.

واختتم رامي صبري حديثه بالتأكيد على تقديره الكبير لموهبة شيرين، معربًا عن أمله في أن تعود قريبًا للساحة الفنية ليستمتع جمهورها بصوتها المميز وأغانيها التي أثرت المكتبة الغنائية المصرية والعربية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رامي صبري المطرب رامي صبري شيرين عبد الوهاب الفنانة شيرين عبد الوهاب mbc مصر

مواد متعلقة

محامي شيرين عبد الوهاب: براءة موكلتي من تهمة سب وقذف مدير صفحاتها

شيرين عبد الوهاب في جلسات عمل مكثفة مع الشاعر تامر حسين لطرح أغانٍ جديدة

رامي صبري يحيي حفلا في هولندا

الأكثر قراءة

ارتفاع البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الإثنين 17 نوفمبر 2025

النرويج تهزم إيطاليا وتصعد لكأس العالم 2026

عباقرة ولكن مجهولون.. ابن جُرَيْج، "إمام الحجاز وفقيه أهل مكة"

درجات الحرارة غدا الإثنين في مصر

بعد تعرضه لوعكة مفاجئة، تطورات الحالة الصحية لـ عمر خيرت

200 ألف جنيه جدية حجز، أسعار شقق ديارنا بالمدن الجديدة

مواعيد مباريات اليوم الإثنين وأبرزها منتخب مصر ضد كاب فيردي

الهيئة الوطنية للانتخابات: الإشراف القضائي وتنقية قاعدة الناخبين أبرز ضمانات نزاهة الانتخابات

خدمات

المزيد

أنواع ومستندات بطاقات الائتمان في البنك الزراعي

ما هي فوائد حساب ميجا توفير في بنك القاهرة حاليا؟

ارتفاع البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الإثنين 17 نوفمبر 2025

سعر الألومنيوم عالميا اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات دور الـ 16 من كأس العالم للناشئين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 17 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 17 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 17 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية