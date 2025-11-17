هيئة الدواء تكشف مخزون الأدوية لعلاج الاضطرابات النفسية والصرع

18 حجم الخط

كشفت هيئة الدواء المصرية عن مخزون عدد من الأصناف الدوائية بالسوق المصرية تعرضت لنقص خلال الفترة الماضية.

وتضمنت أهم الأصناف:

Quetiapine

لعلاج الاضطرابات النفسية.

أكدت الهيئة أن المخزون الاستراتيجي من المستحضر آمن، كما تم زيادة ضخ العبوات لتلبية احتياجات المستشفيات الحكومية والخاصة، والتأكد من توافره بشكل منتظم بجميع الصيدليات.

Levetiracetam لعلاج الصرع.

المستحضر متوفر بكميات تكفي عدة أشهر، حيث تم استيراد دفعات جديدة وضخها في السوق لمنع حدوث أي عجز، مع متابعة دقيقة لمعدلات الاستهلاك لضمان توفير الدواء للمريض بشكل مستمر.

Dapagliflozin / Metformin لعلاج السكري.

أوضحت هيئة الدواء أنه تم زيادة الوارد من الشركة المنتجة، وإرسال كميات إضافية للمخازن والصيدليات، لضمان عدم تأثر المرضى بأي نقص مفاجئ، مع استعداد الشركات لضخ كميات أكبر خلال 30 يومًا في حال ارتفاع الطلب.

وأضافت الهيئة أنها تعمل وفق خطة استباقية تشمل مراجعة المخزون من المستحضرات الحيوية، ورصد حركة التوزيع لتحديد النواقص قبل حدوثها، وتنفيذ إجراءات عاجلة لزيادة الإتاحية.

وأكدت الهيئة أنها تواصل جهودها الاستباقية لضمان الإتاحة الدائمة للأدوية الحيوية، من خلال تدبير المخزون الآمن، ومتابعة الواردات المحلية والأجنبية، والتدخل السريع عند الحاجة، حرصًا على استمرار توفير المستحضرات الحيوية للمواطنين.

