الإثنين 17 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

هيئة الدواء تكشف مخزون الأدوية لعلاج الاضطرابات النفسية والصرع

أدوية، فيتو
أدوية، فيتو
18 حجم الخط

كشفت هيئة الدواء المصرية عن مخزون عدد من الأصناف الدوائية بالسوق المصرية تعرضت لنقص خلال الفترة الماضية.

 

وتضمنت أهم الأصناف:

Quetiapine 
لعلاج الاضطرابات النفسية. 

أكدت الهيئة أن المخزون الاستراتيجي من المستحضر آمن، كما تم زيادة ضخ العبوات لتلبية احتياجات المستشفيات الحكومية والخاصة، والتأكد من توافره بشكل منتظم بجميع الصيدليات.

Levetiracetam لعلاج الصرع. 

المستحضر متوفر بكميات تكفي عدة أشهر، حيث تم استيراد دفعات جديدة وضخها في السوق لمنع حدوث أي عجز، مع متابعة دقيقة لمعدلات الاستهلاك لضمان توفير الدواء للمريض بشكل مستمر.

Dapagliflozin / Metformin لعلاج السكري. 

أوضحت هيئة الدواء أنه تم زيادة الوارد من الشركة المنتجة، وإرسال كميات إضافية للمخازن والصيدليات، لضمان عدم تأثر المرضى بأي نقص مفاجئ، مع استعداد الشركات لضخ كميات أكبر خلال 30 يومًا في حال ارتفاع الطلب.

وأضافت الهيئة أنها تعمل وفق خطة استباقية تشمل مراجعة المخزون من المستحضرات الحيوية، ورصد حركة التوزيع لتحديد النواقص قبل حدوثها، وتنفيذ إجراءات عاجلة لزيادة الإتاحية.

الصحة: تطبيق المنظومة الرقمية يخفض تكاليف التشغيل بنسبة تصل لـ25%

وأكدت الهيئة أنها تواصل جهودها الاستباقية لضمان الإتاحة الدائمة للأدوية الحيوية، من خلال تدبير المخزون الآمن، ومتابعة الواردات المحلية والأجنبية، والتدخل السريع عند الحاجة، حرصًا على استمرار توفير المستحضرات الحيوية للمواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاضطرابات النفسية الدواء المصرية المستحضرات الحيوية المستشفيات الحكومية هيئة الدواء المصرية هيئة الدواء توفير الدواء مخزون الأدوية

مواد متعلقة

الرعاية الصحية تبحث تطوير خدمات القساطر القلبية المتقدمة لمرضى التأمين الصحي الشامل

الرقابة الصحية: قانون المسئولية الطبية يعيد بناء الثقة بين المريض ومقدم الخدمة

الحليب ضمن القائمة، 7 مشروبات طبيعية ترطب الجسم

هيئة الدواء: مخزون الأدوية الاستراتيجية آمن ولا صحة لما تردد عن نقص مستحضرات حيوية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفاصوليا بانتظام؟

وزير الصحة يعلن توصيات المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية البشرية 2025

نقيب التمريض: البورد المصري أعلى شهادة تخصصية في التمريض

وزير الصحة يبحث مع وفد البنك الدولي ونائب وزير سوق العمل السعودي التعاون المشترك

الأكثر قراءة

النرويج تهزم إيطاليا وتصعد لكأس العالم 2026

ارتفاع البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الإثنين 17 نوفمبر 2025

عباقرة ولكن مجهولون.. ابن جُرَيْج، "إمام الحجاز وفقيه أهل مكة"

المرصد السوري: “قسد” تستهدف آليات للقوات الحكومية في ريف الرقة

موعد غرة شهر جمادى الآخرة 1447

بعد تعرضه لوعكة مفاجئة، تطورات الحالة الصحية لـ عمر خيرت

درجات الحرارة غدا الإثنين في مصر

أحمد سعد يفاجئ عمرو أديب: علشان أنا مريض تجيبوا رامي صبري (فيديو)

خدمات

المزيد

ما هي فوائد حساب ميجا توفير في بنك القاهرة حاليا؟

ارتفاع البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الإثنين 17 نوفمبر 2025

سعر الألومنيوم عالميا اليوم الأحد

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد بالأسواق والمحلات التجارية

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات دور الـ 16 من كأس العالم للناشئين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 17 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 17 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية النمل الأسود في المنام وعلاقتها بالتغلب على المشاكل والصعوبات

المزيد
الجريدة الرسمية