بعد تعرضه لوعكة مفاجئة، تطورات الحالة الصحية لـ عمر خيرت

كشفت نيفين نظيف، مديرة الشركة المسئولة عن إدارة أعمال الموسيقار عمر خيرت، تفاصيل الوعكة الصحية التي مر بها مؤخرًا، مؤكدة أنها وعكة بسيطة وأن حالته تشهد تحسنًا مستمرًا.

ضيق تنفس عقب حفل الفسطاط

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن الأعراض بدأت في الظهور عقب الحفل الأخير في الفسطاط؛ حيث عاد الموسيقار عمر خيرت وهو يعاني من ضيق شديد في التنفس، ليتبين لاحقًا أنه ناتج عن التهاب وضيق في الشعب الهوائية بسبب دور البرد المنتشر حاليًا.

دخول الرعاية المركزة للاطمئنان

وأكدت أن دخول عمر خيرت إلى الرعاية المركزة جاء بهدف المتابعة الدقيقة «تحت الملاحظة»، لضمان استقرار حالته بشكل كامل، مشددة على أن «دعوات المصريين هي الأهم في هذه الفترة».

تأجيل حفلات الشهر الجاري

وأضافت أن الأطباء أوصوا بتأجيل حفلات شهر نوفمبر حرصًا على سلامته، على أن يستأنف نشاطه الفني الشهر المقبل فور استعادة كامل عافيته.

