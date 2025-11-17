بشير التابعي يوجه نصيحة لإدارة الزمالك بسبب الراحل محمد صبري

18 حجم الخط

وجه بشير التابعي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، رسائل قوية لإدارة القلعة البيضاء مطالبًا بضرورة العمل بعيدًا عن الأضواء واحترامًا لاسم اللاعب الراحل محمد صبري.

التابعي يهاجم إدارة الزمالك

وقال التابعي، في تصريحات تلفزيونية إنه لعب مع محمد صبري موسمين في الزمالك، وهو لاعب أسطوري داخل الملعب وخارجه.

وأكد بشير أن أي دعم أو مساندة لأسرة صبري يجب أن تتم في صمت ومن دون تصريحات إعلامية، قائلًا إن من يريد أن يفعل خيرًا فليفعل دون ضجة.

وفي حديثه عن المنافسة في الدوري المصري، قال التابعي إن قائمة بيراميدز الحالية تعد الأقوى من حيث الإمكانات مقارنة بالأهلي وكل الأندية المصرية، إلا أن الأهلي يتفوق فنيًا داخل الملعب.

وأضاف أن بيراميدز لن يكون منافسًا قويًا على لقب الدوري هذا الموسم بسبب غياب الطموح، رغم امتلاكه عناصر مميزة وقدرات مالية كبيرة.

أما عن وضع الزمالك، فأكد التابعي أن الفريق لن يعود إلى منصات التتويج إلا عندما تعمل الإدارة لمصلحة النادي وليس من أجل الظهور الإعلامي، مشيرًا إلى أن الأهلي على النقيض تمامًا، واستشهد بصفقة تريزيجيه قائلًا إن النادي أنهى التعاقد معه بسرية تامة دون ضجة أو تسريب.

