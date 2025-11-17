الإثنين 17 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بشير التابعي يوجه نصيحة لإدارة الزمالك بسبب الراحل محمد صبري

الراحل محمد صبري،
الراحل محمد صبري، فيتو
18 حجم الخط

وجه بشير التابعي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، رسائل قوية لإدارة القلعة البيضاء مطالبًا بضرورة العمل بعيدًا عن الأضواء واحترامًا لاسم اللاعب الراحل محمد صبري.

التابعي يهاجم إدارة الزمالك

وقال التابعي، في تصريحات تلفزيونية إنه لعب مع محمد صبري موسمين في الزمالك، وهو لاعب أسطوري داخل الملعب وخارجه.

وأكد بشير أن أي دعم أو مساندة لأسرة صبري يجب أن تتم في صمت ومن دون تصريحات إعلامية، قائلًا إن من يريد أن يفعل خيرًا فليفعل دون ضجة.

وفي حديثه عن المنافسة في الدوري المصري، قال التابعي إن قائمة بيراميدز الحالية تعد الأقوى من حيث الإمكانات مقارنة بالأهلي وكل الأندية المصرية، إلا أن الأهلي يتفوق فنيًا داخل الملعب.

وأضاف أن بيراميدز لن يكون منافسًا قويًا على لقب الدوري هذا الموسم بسبب غياب الطموح، رغم امتلاكه عناصر مميزة وقدرات مالية كبيرة.

أما عن وضع الزمالك، فأكد التابعي أن الفريق لن يعود إلى منصات التتويج إلا عندما تعمل الإدارة لمصلحة النادي وليس من أجل الظهور الإعلامي، مشيرًا إلى أن الأهلي على النقيض تمامًا، واستشهد بصفقة تريزيجيه قائلًا إن النادي أنهى التعاقد معه بسرية تامة دون ضجة أو تسريب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إدارة القلعة البيضاء إدارة الزمالك الدوري المصري الراحل محمد صبري دوري المصري

مواد متعلقة

النرويج تهزم إيطاليا وتصعد لكأس العالم 2026

نيجيريا والكونغو إلى الوقت الإضافي في ملحق إفريقيا المؤهل لكأس العالم

في غياب رونالدو، تشكيل البرتغال أمام أرمينيا في تصفيات كأس العالم

مدرب السنغال: منظمو مباراة البرازيل لم يحترمونا وجاملوا السامبا

الأكثر قراءة

ارتفاع البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الإثنين 17 نوفمبر 2025

النرويج تهزم إيطاليا وتصعد لكأس العالم 2026

عباقرة ولكن مجهولون.. ابن جُرَيْج، "إمام الحجاز وفقيه أهل مكة"

درجات الحرارة غدا الإثنين في مصر

بعد تعرضه لوعكة مفاجئة، تطورات الحالة الصحية لـ عمر خيرت

200 ألف جنيه جدية حجز، أسعار شقق ديارنا بالمدن الجديدة

مواعيد مباريات اليوم الإثنين وأبرزها منتخب مصر ضد كاب فيردي

الهيئة الوطنية للانتخابات: الإشراف القضائي وتنقية قاعدة الناخبين أبرز ضمانات نزاهة الانتخابات

خدمات

المزيد

أنواع ومستندات بطاقات الائتمان في البنك الزراعي

ما هي فوائد حساب ميجا توفير في بنك القاهرة حاليا؟

ارتفاع البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الإثنين 17 نوفمبر 2025

سعر الألومنيوم عالميا اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات دور الـ 16 من كأس العالم للناشئين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 17 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 17 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 17 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية