رياضة

مواعيد مباريات اليوم الإثنين وأبرزها منتخب مصر ضد كاب فيردي

يقام اليوم الإثنين العديد من المباريات القوية في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم ومباريات ودية أبرزها منتخب مصر مع كاب فيردي.

تصفيات كأس العالم – أوروبا

ألمانيا ضد سلوفاكيا – 21:45

أيرلندا الشمالية ضد لوكسمبورج – 21:45

مالطا ضد بولندا – 21:45

هولندا ضد ليتوانيا – 21:45

جمهورية التشيك ضد جبل طارق – 21:45

الجبل الأسود ضد كرواتيا – 21:45

المباريات الودية الدولية

مصر المشارك في كأس العرب ضد الجزائر 16:00 مساء 

مدغشقر ضد غينيا الاستوائية – 16:00

تشاد ضد موزمبيق – 18:00

جزر القمر ضد ناميبيا – 18:00

مصر ضد الرأس الأخضر – 18:00

قطر ضد زيمبابوي – 18:30

فنلندا ضد أندورا – 19:00

