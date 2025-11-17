مواعيد مباريات اليوم الإثنين وأبرزها منتخب مصر ضد كاب فيردي
يقام اليوم الإثنين العديد من المباريات القوية في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم ومباريات ودية أبرزها منتخب مصر مع كاب فيردي.
تصفيات كأس العالم – أوروبا
ألمانيا ضد سلوفاكيا – 21:45
أيرلندا الشمالية ضد لوكسمبورج – 21:45
مالطا ضد بولندا – 21:45
هولندا ضد ليتوانيا – 21:45
جمهورية التشيك ضد جبل طارق – 21:45
الجبل الأسود ضد كرواتيا – 21:45
المباريات الودية الدولية
مصر المشارك في كأس العرب ضد الجزائر 16:00 مساء
مدغشقر ضد غينيا الاستوائية – 16:00
تشاد ضد موزمبيق – 18:00
جزر القمر ضد ناميبيا – 18:00
مصر ضد الرأس الأخضر – 18:00
قطر ضد زيمبابوي – 18:30
فنلندا ضد أندورا – 19:00
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا