أخبار الحوادث اليوم: حبس محمد رمضان سنتين بسبب أغنية "رقم واحد يا أنصاص".. الداخلية توجه ضربة جديدة لـ "تجار المخدرات".. حريق هائل في محطة بنزين بالشرقية

18 حجم الخط

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور وذلك تزامنًا مع تنفيذ أعمال رفع كفاءة بشارع الأشراف بمصر القديمة بالقاهرة.

شهدت محافظة الشرقية وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق بلبيس – بنها في اتجاه غيتة، مما أسفر عن إصابة 12 شخصًا بكدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسد.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة بحوزتهم 3 أطنان من مخدري الهيدرو والحشيش تمهيدًا للاتجار بها داخل محافظة السويس، وتُقدّر قيمتها المالية بنحو 225 مليون جنيه.

شهدت قرية كفر العزازي التابعة لمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، مساء اليوم، حريقًا ضخمًا اندلع داخل محطة بنزين، ما تسبب في حالة من الذعر بين الأهالي، وتصاعد أعمدة الدخان لمسافات بعيدة.

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط صانعتى محتوى لاتهامهما بنشر مقاطع فيديو على صفحاتهما بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن قيامهما بالرقص بطريقة خادشة للحياء العام.

قررت محكمة جنح الدقي، حبس الفنان محمد رمضان سنتين، بسبب نشر أغنية “رقم واحد يا أنصاص” عبر قناة اليوتيوب الخاصة به دون الحصول على التصاريح اللازمة.

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر اعتداء عدد من الأشخاص بالأسلحة البيضاء على منزل أحد المواطنين وتحطيم سيارته بمنطقة الحوامدية في الجيزة.

تطورات جديدة شهدتها قضية الإعلامية مها الصغير على خلفية اتهامها بانتهاك حقوق الملكية الفكرية الخاصة بعدد من اللوحات الفنية المملوكة لفنانين عالميين، وحددت المحكمة الاقتصادية 22 نوفمبر الجاري، كموعد لنظر أولى جلسات محاكمتها.

تقدم محامي هدير عبد الرازق، بالتماس ومقترح إلى مجلس النواب لإلغاء عبارة «الاعتداء على المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري» الواردة بالمادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، بدعوى غموضها واتساعها ومساسها بمدنية الدولة وحرية الإبداع.

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعى، ظهر خلاله أحد الأشخاص يروّج للمواد المخدرة بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية.

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر مجموعة من الأشخاص أثناء قيامهم بسرقة كابلات الإنترنت باستخدام سيارة نقل بدائرة مركز طما بمحافظة سوهاج.

شهدت محافظة الإسكندرية، مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب معاكسة فتاة، فيما وثق مقطع فيديو الواقعة وتحركت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لملاحقة المتهمين وضبطهم.

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 7 رجال، 4 سيدات – لـ 7 منهم معلومات جنائية؛ لقيامهم بإستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة القاهرة.

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط إحدى السيدات لقيامها بممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية عبر أحد التطبيقات الإلكترونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.