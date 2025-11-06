ضبط سيدة تمارس الأعمال المنافية للآداب عبر تطبيق هاتفي بالإسكندرية

18 حجم الخط

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط إحدى السيدات لقيامها بممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية عبر أحد التطبيقات الإلكترونية.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة أكدت قيام إحدى الفتيات باستخدام تطبيق هاتفي للإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبي المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها بنطاق محافظة الإسكندرية، وبحوزتها هاتفان محمولان، وبفحصهما تبين احتواؤهما على آثار ودلائل تثبت نشاطها الإجرامي.

وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

