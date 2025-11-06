غلق شارع الأشراف بمصر القديمة 15 يوما لتنفيذ رفع الكفاءة

18 حجم الخط

عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور وذلك تزامنًا مع تنفيذ أعمال رفع كفاءة بشارع الأشراف بمصر القديمة بالقاهرة.

غلق شارع الأشراف بمصر القديمة



مما يستلزم الغلق الكلى لشارع الأشراف بداية من تقاطعه مع ميدان مجرى العيون وحتى تقاطعه مع ميدان السيدة نفيسة مع تحويل حركة المرور تجاه كلًا من شارع السيدة نفيسة "الشارع المستحدث" شارع الإمام الشعراوى لتنفيذ تلك الأعمال.



وتلزم الأعمال غلق الشارع لمدة "15 يوما" اعتبارًا من الساعة 12 صباحًا يوم الخميس 2025/11/6.



ومن جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

