الخميس 06 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

غلق شارع الأشراف بمصر القديمة 15 يوما لتنفيذ رفع الكفاءة

غلق شارع الأشراف
غلق شارع الأشراف بمصر القديمة
18 حجم الخط

عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور وذلك تزامنًا مع تنفيذ أعمال رفع كفاءة بشارع الأشراف بمصر القديمة بالقاهرة.

 

غلق شارع الأشراف بمصر القديمة 
 

مما يستلزم الغلق الكلى لشارع الأشراف بداية من تقاطعه مع ميدان مجرى العيون وحتى تقاطعه مع ميدان السيدة نفيسة مع تحويل حركة المرور تجاه كلًا من شارع السيدة نفيسة "الشارع المستحدث" شارع الإمام الشعراوى لتنفيذ تلك الأعمال.


وتلزم الأعمال غلق الشارع لمدة "15 يوما" اعتبارًا  من الساعة 12 صباحًا يوم الخميس 2025/11/6.


ومن جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

غلق شارع الأشراف بمصر القديمة غلق شارع الأشراف مصر القديمة

مواد متعلقة

ضبط سيدة تخلصت من جثة طفلتها الرضيعة بمدخل عقار بفيصل

القبض على خادمة سرقت مشغولات ذهبية من شقة مسنة بالعجوزة

القبض على شاب بتهمة قتل شقيقه في التبين

أمن القاهرة يكشف حقيقة فرض إتاوات بسوق الحمام في الخليفة

الأكثر قراءة

عباقرة ولكن مجهولون، جابان الكردي "نشر الإسلام في كردستان"

منال عوض: مواجهة التغيرات المناخية يتطلب تعزيز التعاون الدولي

إصابة 12 شخصًا في انقلاب ميكروباص على طريق بلبيس – بنها

حبس الفنان محمد رمضان سنتين بسبب أغنية "رقم واحد يا أنصاص"

الحماية المدنية تنقذ قرية بالشرقية من كارثة بعد اشتعال سيارة وقود داخل محطة بنزين (فيديو وصور)

مدير ترميم بالمتحف الكبير يكشف مفاجأة عن درع توت عنخ آمون

تريزيجيه يحرز هدف الأهلي الأول في سيراميكا بنصف نهائي السوبر المصري

حريق هائل في محطة بنزين بالشرقية (صور)

خدمات

المزيد

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

البلدي ترتفع جنيهين، سعر الفراخ اليوم الخميس 6 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

تراجع سعر الريال القطري في البنوك المصرية (آخر تحديث)

آخر تطورات سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

أبرز أرقام بطولة السوبر المصري منذ انطلاقها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأزهر يحذر طلاب جامعة المنوفية الأهلية من المراهنات الإلكترونية والدارك ويب

حكم الدخول في صلاة الجماعة لمن لم يجد مكانا في الصف

تفسير حلم المشي في الصحراء وعلاقته بالوحدة والانعزال عن الآخرين

المزيد
الجريدة الرسمية