الخميس 06 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

استولى على 36.5 مليون جنيه، ضبط "مستريح الملابس الجاهزة" في الإسكندرية

المتهم
المتهم
18 حجم الخط

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط مستريح الملابس الجاهزة  بمحافظة الإسكندرية لقيامه بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها في مجال التجارة بالمواد الغذائية والملابس الجاهزة مقابل أرباح مالية.

بلاغ من 6 ضحايا ضد المتهم

كشفت التحقيقات أن الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة تلقت بلاغات من 6 أشخاص مقيمين بالإسكندرية يتضررون من أحد الأشخاص لقيامه بالاحتيال عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية كبيرة، بعد إيهامهم بتوظيفها في مشروعات تجارية تدر أرباحًا شهرية، لكنه لم يفِ بوعوده أو يُعيد المبالغ لأصحابها.

 

خريطة انتشار وحدات المرور المتنقلة لإنهاء إجراءات تراخيص المركبات.. تعرف على الخدمات المقدمة.. وهذه خطوات الحجز والأوراق المطلوبة

حملات مرورية لضبط مخالفات الملصق الإلكتروني والسيارات المتروكة في الشوارع

تفاصيل ضبط المتهم

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المشكو في حقه، وتبين أنه مدير وشريك في شركة استيراد وتصدير، وله معلومات جنائية، ويقيم بدائرة قسم شرطة سيدي جابر. 

وبالفحص تبين تورطه في نشاط إجرامي تخصص في النصب على المواطنين، وتمكن من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت 36.5 مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النصب والاحتيال توظيف الأموال الاسكندرية جرائم الاموال العامة مبالغ مالية مدير شركة التجارة في الملابس الجاهزة

مواد متعلقة

خريطة انتشار وحدات المرور المتنقلة لإنهاء إجراءات تراخيص المركبات.. تعرف على الخدمات المقدمة.. وهذه خطوات الحجز والأوراق المطلوبة

حملات مرورية لضبط مخالفات الملصق الإلكتروني والسيارات المتروكة في الشوارع

حالة المرور اليوم في القاهرة الكبرى، زحام في وصلة المريوطية وشوارع وسط البلد

هشم رأسه أمام المارة، تفاصيل مقتل صاحب محل كشري على يد مسجل خطر في حلوان

الداخلية تكشف ملابسات واقعة بتر يد سائق بالدقهلية بسبب معاكسة شقيقته (فيديو)

ضبط بلوجر شهيرة بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء بالقليوبية (فيديو)

القبض على عامل بتهمة سرقة محتويات محل تجاري بكفر الشيخ (فيديو)

ضبط دجال استولى على أموال المواطنين بزعم العلاج الروحاني في الإسكندرية

الأكثر قراءة

تفاصيل مقتل صاحب محل مكرونة شهير في حلوان

هشم رأسه أمام المارة، تفاصيل مقتل صاحب محل كشري على يد مسجل خطر في حلوان

قفزة في البلدي وانخفاض البيضاء، سعر الفراخ اليوم الخميس 6 نوفمبر 2025

سعر السمك اليوم، ارتفاع جديد يضرب البلطي وقفزة بالبوري وانخفاض 50 جنيها في الجمبري

الأهلي يكتسح.. أكثر الأندية تتويجا بالسوبر المصري في 22 نسخة (إنفوجراف)

سعر الريال العماني مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم الخميس

حبس صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو خادشة للحياء بالقليوبية

الفيدرالي الأمريكي يعلق على بيانات سوق العمل الأخيرة ومستقبل أسعار الفائدة

خدمات

المزيد

سعر الريال العماني مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم الخميس

ارتفاع في الأصفر وانخفاض أبو جبة، أسعار الفول والعدس اليوم الخميس في الأسواق

أخر تطورات سعر الين الياباني مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

الأهلي يكتسح.. أكثر الأندية تتويجا بالسوبر المصري في 22 نسخة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء: العمل في شركات التأمين التجاري جائز ولا شبهة فيه

وكيل المعاهد الأزهرية: اختلاف وجهات النظر لا يفسد للوسطية ودا ولا يقطع للأخوة رحما

تفسير رؤية العملية الجراحية في المنام وعلاقتها بمواجهة مشاكل صعبة

المزيد
الجريدة الرسمية