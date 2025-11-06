استولى على 36.5 مليون جنيه، ضبط "مستريح الملابس الجاهزة" في الإسكندرية

18 حجم الخط

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط مستريح الملابس الجاهزة بمحافظة الإسكندرية لقيامه بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها في مجال التجارة بالمواد الغذائية والملابس الجاهزة مقابل أرباح مالية.

بلاغ من 6 ضحايا ضد المتهم

كشفت التحقيقات أن الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة تلقت بلاغات من 6 أشخاص مقيمين بالإسكندرية يتضررون من أحد الأشخاص لقيامه بالاحتيال عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية كبيرة، بعد إيهامهم بتوظيفها في مشروعات تجارية تدر أرباحًا شهرية، لكنه لم يفِ بوعوده أو يُعيد المبالغ لأصحابها.

تفاصيل ضبط المتهم

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المشكو في حقه، وتبين أنه مدير وشريك في شركة استيراد وتصدير، وله معلومات جنائية، ويقيم بدائرة قسم شرطة سيدي جابر.

وبالفحص تبين تورطه في نشاط إجرامي تخصص في النصب على المواطنين، وتمكن من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت 36.5 مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

