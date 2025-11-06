الخميس 06 نوفمبر 2025
حوادث

إصابة 12 شخصًا في انقلاب ميكروباص على طريق بلبيس – بنها

حوادث الطرق،فيتو
حوادث الطرق،فيتو
شهدت محافظة الشرقية وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق بلبيس – بنها في اتجاه غيتة، مما أسفر عن إصابة 12 شخصًا بكدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسد.

وتلقت غرفة عمليات محافظة الشرقية إخطارًا من مستشفى بلبيس العام يفيد بوصول المصابين، حيث جرى تقديم الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة لهم.
وانتقلت الأجهزة المعنية إلى موقع الحادث.

سبب انقلاب سيارة ميكروباص بطريق بلبيس بنها 

 وتبين من الفحص وقوع الانقلاب بسبب اختلال عجلة القيادة بيد السائق، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي، فيما تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيق.

حوادث الطرق في الشرقية

وتعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي، وهي تتسبَّب في العديد من الخسائر الماديَّة، والإصابات البشريَّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسيٍّ على حدَّة وقوة الحادث، وهي بأنواع عدَّة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويجدر بالذكر أنه يوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح؛ أبرزها عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه وتجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الإنشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين، اتباع إرشادات الأزمات، والطرق، والإشارات الضوئيَّة، التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم، عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

