فيديو يقود الشرطة لضبط ديلر مخدرات فى شبرا الخيمة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعى، ظهر خلاله أحد الأشخاص يروّج للمواد المخدرة بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية.

ضبط عاطل روج للمواد المخدرة عبر فيديو

بالفحص والتحري، تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط المتهم، وتبين أنه عاطل "له معلومات جنائية" ومقيم بدائرة القسم، وضُبط بحوزته كمية من مخدر البودر، وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

