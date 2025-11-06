الخميس 06 نوفمبر 2025
حوادث

ضبط صانعتي محتوى بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

ضبط صانعتى محتوى
ضبط صانعتى محتوى بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء
تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط صانعتى محتوى لاتهامهما بنشر مقاطع فيديو على صفحاتهما بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن قيامهما بالرقص بطريقة خادشة للحياء العام. 

وكانت المعلومات قد وردت إلى الأجهزة الأمنية تفيد بقيام المذكورتين بنشر مقاطع غير لائقة عبر حساباتهما بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية، وعلى الفور تم تقنين الإجراءات وضبطهما أثناء تواجدهما بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وبمواجهتهما، أقرتا بتفاصيل ما نُسب إليهما، مؤكدتين أن هدفهما من تلك المقاطع هو جذب المتابعين لتحقيق مكاسب مالية عبر المنصات الإلكترونية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

