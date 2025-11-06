الأمن يكشف ملابسات مشاجرة بالأسلحة البيضاء فى الإسكندرية بسبب معاكسة فتاة

18 حجم الخط

شهدت محافظة الإسكندرية، مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب معاكسة فتاة، فيما وثق مقطع فيديو الواقعة وتحركت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لملاحقة المتهمين وضبطهم.

تابعت أجهزة الأمن، مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن نشوب مشاجرة بين بعض الأشخاص بالأسلحة البيضاء بالإسكندرية.

وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وأنه بتاريخ 31 / أكتوبر الماضى حدثت مشاجرة بين طرف أول: عاطلان مقيمان بدائرة قسم شرطة أول المنتزه وطرف ثانى: أحد الأشخاص تعدى خلالها الطرفين على بعضهما بالضرب بإستخدام 2 سلاح أبيض – صدادة حديدية"دون حدوث إصابات" بسبب قيام الطرف الثانى بمعاكسة إحدى أقارب الطرف الأول.



وتمكن رجال الشرطة من ضبط طرفى المشاجرة، وبحوزتهم الأسلحة البيضاء المستخدمة فى التعدى، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

