الأمن يكشف حقيقة فيديو "تحطيم سيارة محاسب" بعد معاتبته لمعاكسي زوجته بالحوامدية

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر اعتداء عدد من الأشخاص بالأسلحة البيضاء على منزل أحد المواطنين وتحطيم سيارته بمنطقة الحوامدية في الجيزة.

 وبفحص الواقعة، تبين أن قسم شرطة الحوامدية تلقى بلاغا من مُحاسب وزوجته (ربة منزل)، يقيمان بدائرة القسم، أفادا فيه بتضررهما من طالبين ونقاش من ذات المنطقة، إثر مشادة كلامية نشبت بينهم بسبب قيام أحد المتهمين بمعاكسة زوجة الشاكي، وتطورت المشادة إلى مشاجرة تخللها تبادل السباب.

ووفقا للتحريات، عاد المتهمون لاحقا وقاموا بتحطيم سيارة الشاكي المتوقفة أمام منزله، مستخدمين أدوات حادة، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من ضبطهم على الفور.

وبمواجهتهم، اعترف المتهمون بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق في الحادث.

الجريدة الرسمية