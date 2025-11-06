الخميس 06 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حريق هائل في محطة بنزين بالشرقية (صور)

حريق محطة بنزين بالشرقية،
حريق محطة بنزين بالشرقية، فيتو
18 حجم الخط

شهدت قرية كفر العزازي التابعة لمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، مساء اليوم، حريقًا ضخمًا اندلع داخل محطة بنزين، ما تسبب في حالة من الذعر بين الأهالي، وتصاعد أعمدة الدخان لمسافات بعيدة.

السيطرة على حريق شقة سكنية في الشرقية (صور)

الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لمحاصرة ألسنة اللهب

انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية بالشرقية، وتم الدفع بـ عدد من سيارات الإطفاء لمحاصرة ألسنة اللهب ومنع امتدادها إلى المنازل والمحال المجاورة، مع قطع التيار الكهربائي عن المنطقة كإجراء احترازي.

<span style=
الدفع بـ عدد من سيارات الإطفاء لمحاصرة ألسنة اللهب،فيتو

لا توجد إصابات أو خسائر في الأرواح حتى الآن

وأوضح مصدر أمني في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن قوات الحماية المدنية تواصل جهودها للسيطرة على الحريق، وجارٍ تقدير حجم الخسائر وتحديد سبب اندلاع النيران، مشيرًا إلى أنه لا توجد إصابات أو خسائر في الأرواح حتى الآن.

<span style=
الدفع بـ عدد من سيارات الإطفاء لمحاصرة ألسنة اللهب،فيتو

فرض كردون أمني بمحيط موقع الحريق لتأمين المواطنين

وتم فرض كردون أمني بمحيط موقع الحريق لتأمين المواطنين ومنع اقتراب المارة، لحين الانتهاء من أعمال الإطفاء والتبريد والمعاينة المبدئية، فيما تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حريق محطة بنزين كفر العزاوي بالشرقية حريق محافظة الشرقية أجهزة الحماية المدنية بالشرقية حوادث محافظة الشرقية اخبار محافظة الشرقية

مواد متعلقة

بعد انقضاء الصيف، وصفات من المطبخ لعلاج تصبغات الشمس

ضبط صانعتي محتوى بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

مدبولي يلتقي وزير التربية والتعليم لاستعراض عدد من ملفات الوزارة

الدعم السريع تعلن موافقتها على هدنة إنسانية بالسودان

محافظ قنا يفتتح عروض المرماح والتحطيب ضمن فعاليات مهرجان قنا للحرف والتراث

حركة تنقلات محدودة بين رؤساء المراكز ونوابهم بالفيوم

الأكثر قراءة

حبس الفنان محمد رمضان سنتين بسبب أغنية "رقم واحد يا أنصاص"

تريزيجيه يحرز هدف الأهلي الأول في سيراميكا بنصف نهائي السوبر المصري

عباقرة ولكن مجهولون، جابان الكردي "نشر الإسلام في كردستان"

تفاصيل جديدة حول مقتل صاحب محل كشري شهير في حلوان

منال عوض: مواجهة التغيرات المناخية يتطلب تعزيز التعاون الدولي

بسداسية نظيفة، خسارة مدوية لمنتخب المغرب أمام البرتغال في كأس العالم للناشئين

هدده بمقطع ذكاء اصطناعي، شاب يبتز والده ماليًا ويثير الغضب (فيديو)

طلاب المجمع التعليمي بالإسماعيلية يودعون زميلهم ضحية حادث دهس الأتوبيس (صور)

خدمات

المزيد

تراجع سعر الريال القطري في البنوك المصرية (آخر تحديث)

آخر تطورات سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس

سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم الخميس

بعد صفقة الديار القطرية، تراجع سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

أبرز أرقام بطولة السوبر المصري منذ انطلاقها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم الدخول في صلاة الجماعة لمن لم يجد مكانا في الصف

تفسير حلم المشي في الصحراء وعلاقته بالوحدة والانعزال عن الآخرين

عباقرة ولكن مجهولون، جابان الكردي "نشر الإسلام في كردستان"

المزيد
الجريدة الرسمية