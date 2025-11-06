حريق هائل في محطة بنزين بالشرقية (صور)

18 حجم الخط

شهدت قرية كفر العزازي التابعة لمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، مساء اليوم، حريقًا ضخمًا اندلع داخل محطة بنزين، ما تسبب في حالة من الذعر بين الأهالي، وتصاعد أعمدة الدخان لمسافات بعيدة.

الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لمحاصرة ألسنة اللهب

انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية بالشرقية، وتم الدفع بـ عدد من سيارات الإطفاء لمحاصرة ألسنة اللهب ومنع امتدادها إلى المنازل والمحال المجاورة، مع قطع التيار الكهربائي عن المنطقة كإجراء احترازي.

لا توجد إصابات أو خسائر في الأرواح حتى الآن

وأوضح مصدر أمني في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن قوات الحماية المدنية تواصل جهودها للسيطرة على الحريق، وجارٍ تقدير حجم الخسائر وتحديد سبب اندلاع النيران، مشيرًا إلى أنه لا توجد إصابات أو خسائر في الأرواح حتى الآن.

فرض كردون أمني بمحيط موقع الحريق لتأمين المواطنين

وتم فرض كردون أمني بمحيط موقع الحريق لتأمين المواطنين ومنع اقتراب المارة، لحين الانتهاء من أعمال الإطفاء والتبريد والمعاينة المبدئية، فيما تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

