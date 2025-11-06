القبض على شاب بتهمة قتل شقيقه في التبين

الخميس 06 نوفمبر 2025
ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شاب بتهمة قتل شقيقه داخل منطقة التبين، بعدما نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة انتهت بجريمة قتل مأساوية.

أمن القاهرة يكشف حقيقة فرض إتاوات بسوق الحمام في الخليفة

تفاصيل جديدة حول مقتل صاحب محل كشري شهير في حلوان

تفاصيل الواقعة بدأت بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من الأهالي يفيد بوقوع مشاجرة بين شقيقين داخل منزل بمنطقة الحكر بالتبين البحري، نتج عنها مصرع أحدهما متأثرًا بإصابته. 

وعلى الفور انتقلت قوة من المباحث إلى موقع الحادث، وتبيّن أن المتهم سدد طعنة قاتلة لشقيقه خلال شجار حاد بينهما.

وخلال محاولته الهروب باستخدام التوك توك الخاص به، نجحت القوات في ضبط المتهم واقتياده إلى قسم الشرطة للتحقيق معه في ملابسات الواقعة ودوافع الجريمة.

تم نقل جثمان المجني عليه إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

