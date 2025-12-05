18 حجم الخط

بث مباشر قرعة كأس العالم 2026، تتجه أنظار عشاق كرة القدم الليلة مساء اليوم الجمعة، نحو مركز "جون كينيدي" بمدينة نيويورك لمتابعة مراسم سحب قرعة كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

بث مباشر قرعة كأس العالم 2026

ويمكن للمتابعين مشاهدة البث المباشر لقرعة كأس العالم من هنا

https://www.youtube.com/live/FgEhDx-f4Kg

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” أعلن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، إجراءات القرعة النهائية لبطولة كأس العالم 2026.

و تستضيف الولايات المتحدة كأس العالم بالاشتراك مع المكسيك وكندا، حيث ستكون تلك النسخة، التي تنطلق في يونيو 2026 استثنائية بمشاركة 48 منتخبا.

موعد بطولة كأس العالم 2026

وتقام البطولة في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، وتستضيفها بشكل مشترك 16 مدينة في ثلاث دول في أمريكا الشمالية وهي كندا، المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.

تصنيف منتخبات كأس العالم 2026 قبل قرعة المونديال

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” تقسيم المنتخبات الـ48 إلى أربعة أوعية، بحيث يضم كل وعاء 12 منتخبًا.

الوعاء الأول

كندا – المكسيك – الولايات المتحدة – إسبانيا – الأرجنتين – فرنسا – إنجلترا – البرازيل – البرتغال – هولندا – بلجيكا – ألمانيا.

الوعاء الثاني

كرواتيا – المغرب – كولومبيا – أوروجواي – سويسرا – اليابان – السنغال – إيران – كوريا الجنوبية – الإكوادور – النمسا – أستراليا.

الوعاء الثالث

النرويج – بنما – مصر – الجزائر – إسكتلندا – باراجواي – تونس – كوت ديفوار – أوزبكستان – قطر – السعودية – جنوب أفريقيا.

الوعاء الرابع

الأردن – الرأس الأخضر – غانا – كوراساو – هايتي – نيوزيلندا – 4 منتخبات من الملحق الأوروبي – منتخبين من الملحق العالمي.

وتبدأ مراسم القرعة بسحب المنتخبات من الوعاء 1 إلى المجموعات من الأولى إلى الثانية عشرة، ومن ثم يُستكمل سحب المنتخبات بالترتيب من الأوعية 2 و3 و4.

قواعد قرعة كأس العالم

سيتم تحديد البلدان المستضيفة كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية بكرات ملونة مختلفة، وعند سحبها، ستوضع المكسيك على رأس المجموعة الأولى بالكرة الخضراء، وكندا على رأس المجموعة الثانية بالكرة الحمراء، والولايات المتحدة الأمريكية على رأس المجموعة الرابعة بالكرة الزرقاء.

أما المنتخبات التسعة المتبقية في الوعاء 1، فستخصص لها كرات بنفس اللون، وسيُوضع كل منها على رأس المجموعة التي توقعه فيها القرعة.

وحرصا على مبدأ توازن المنافسة، شهدت عملية إعداد جدول المباريات تحديد مسارين لنصف النهائي، فتوخيًا للتوازن في توزيع المنتخبات، ستنطوي القرعة على قيود خاصة تنطبق على المنتخبات الأعلى مرتبة في جدول التصنيف العالمي للمنتخبات بحيث سيتم سحب المنتخبين الأفضل تصنيفًا (إسبانيا/المركز الأول) و(الأرجنتين/المركز الثاني) بشكل عشوائي ضمن مسارين مختلفين، ويعتمد المبدأ ذاته بالنسبة لكل من (فرنسا/المركز الثالث) و(إنجلترا/المركز الرابع).

ومن شأن هذا القيد تجنب تواجه المنتخبين الأفضل تصنيفا قبل النهائي إن احتلا المركز الأول في مجموعتيهما.

أما بالنسبة للأوعية 2 و3 و4، فسيتم تحديد مركز كل منتخب في المجموعة بناءً على نمط معتمَد تم شرح تفاصيله في جدول موجود ضمن وثيقة إجراءات القرعة، بحيث يضمن أن يُحدد مركز كل منتخب داخل مجموعته استنادًا إلى الوعاء الذي سُحِب منه، وإلى المجموعة التي أوقعته فيها القرعة.

ومن حيث المبدأ، تقوم القاعدة على عدم وجود أكثر من منتخب من نفس الاتحاد القاري في نفس المجموعة، وهو ما ينطبق على كافة الاتحادات القارية، باستثناء الاتحاد الأوروبي الممثَّل في البطولة بما مجموعه 16 منتخبًا، ويجب أن تضم كل مجموعة منتخبًا أوروبيًا واحدًا على الأقل، واثنين على الأكثر.

وفيما يتعلق بالمنتخبين المتأهلين عبر منافسات الملحق العالمي، وحرصًا على الامتثال للمبدأ العام الذي يعتمده، والقاضي بألا تضم أي مجموعة أكثر من منتخب واحد من نفس الاتحاد القاري، سيُطبق قيد الاتحادات القارية على جميع المنتخبات الثلاثة ضمن كل مسار من المسارين المرتبطين بالمقعدين المخصَصين للملحق العالمي في الوعاء الرابع.

تحديد ملاعب المباريات وتوقيت انطلاقها

بينما ستُحدد القرعة النهائية تفاصيل المواجهات في مرحلة المجموعات، إلا أن التفاصيل النهائية لموعد انطلاق المباريات والملاعب سيتم نشرها يوم السبت 6 ديسمبر.

وتشهد النسخة المقبلة من كأس العالم 2026 لأول مرة مشاركة 48 منتخبًا في نسخة واحدة، من بينها حضور عربي قياسي يضم 7 منتخبات عربية، أبرزها منتخب مصر المتواجد في التصنيف الثالث.

وتأهل رسميًا 42 منتخبًا، بينما تُحسم الـ6 مقاعد المتبقية في مارس 2026 عبر الملحقين الأوروبي والعالمي.

موعد قرعة كأس العالم 2026

تنطلق مراسم قرعة كأس العالم 2026 اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025 في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة و8:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة

