الخميس 06 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

القبض على خادمة سرقت مشغولات ذهبية من شقة مسنة بالعجوزة

ضبط خادمة، فيتو
ضبط خادمة، فيتو
18 حجم الخط

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على خادمة لسرقتها مشغولات ذهبية وبعض المقتنيات من داخل شقة مسنة بـمنطقة العجوزة.

سرقة مشغولات ذهبية بالعجوزة

تلقى قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من مسنة، يفيد بتعرضها لواقعة سرقة مسكنها، متهمة في ارتكابه إحدى السيدات والتي تعمل عاملة نظافة بالمنزل، وتم تشكيل فريق بحث وتحري لكشف ملابسات الواقعة.

وبالفحص تبين أن المسروقات عبارة عن سلسلة جنزير، وسبيكة ذهب 5 جرام، وغويشة زجزاج و2 انسيال، و7 خواتم، وعقد، و3 حلقان، وساعة يد، و12 ألف جنيه، وأن وراء ارتكاب الواقعة الخادمة.


وعقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال المباحث من ضبطها، واقتيادها إلى ديوان القسم وإعادة المسروقات.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سرقة مشغولات ذهبية بالعجوزة سرقة مشغولات ذهبية العجوزة مديرية أمن الجيزة أمن الجيزة قسم شرطة العجوزة منطقة العجوزة

مواد متعلقة

منعني من شر نفسي فطعنته، اعترافات مثيرة لقاتل صاحب محل كبابجي بالعجوزة

مصرع سيدة ونجلتها وإصابة زوجها في حريق ورشة إصلاح سيارات بالعجوزة

الأكثر قراءة

حبس الفنان محمد رمضان سنتين بسبب أغنية "رقم واحد يا أنصاص"

عباقرة ولكن مجهولون، جابان الكردي "نشر الإسلام في كردستان"

تفاصيل جديدة حول مقتل صاحب محل كشري شهير في حلوان

تريزيجيه يحرز هدف الأهلي الأول في سيراميكا بنصف نهائي السوبر المصري

منال عوض: مواجهة التغيرات المناخية يتطلب تعزيز التعاون الدولي

بسداسية نظيفة، خسارة مدوية لمنتخب المغرب أمام البرتغال في كأس العالم للناشئين

هدده بمقطع ذكاء اصطناعي، شاب يبتز والده ماليًا ويثير الغضب (فيديو)

طلاب المجمع التعليمي بالإسماعيلية يودعون زميلهم ضحية حادث دهس الأتوبيس (صور)

خدمات

المزيد

تراجع سعر الريال القطري في البنوك المصرية (آخر تحديث)

آخر تطورات سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس

سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم الخميس

بعد صفقة الديار القطرية، تراجع سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

أبرز أرقام بطولة السوبر المصري منذ انطلاقها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم الدخول في صلاة الجماعة لمن لم يجد مكانا في الصف

تفسير حلم المشي في الصحراء وعلاقته بالوحدة والانعزال عن الآخرين

عباقرة ولكن مجهولون، جابان الكردي "نشر الإسلام في كردستان"

المزيد
الجريدة الرسمية