القبض على خادمة سرقت مشغولات ذهبية من شقة مسنة بالعجوزة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على خادمة لسرقتها مشغولات ذهبية وبعض المقتنيات من داخل شقة مسنة بـمنطقة العجوزة.

سرقة مشغولات ذهبية بالعجوزة

تلقى قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من مسنة، يفيد بتعرضها لواقعة سرقة مسكنها، متهمة في ارتكابه إحدى السيدات والتي تعمل عاملة نظافة بالمنزل، وتم تشكيل فريق بحث وتحري لكشف ملابسات الواقعة.

وبالفحص تبين أن المسروقات عبارة عن سلسلة جنزير، وسبيكة ذهب 5 جرام، وغويشة زجزاج و2 انسيال، و7 خواتم، وعقد، و3 حلقان، وساعة يد، و12 ألف جنيه، وأن وراء ارتكاب الواقعة الخادمة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال المباحث من ضبطها، واقتيادها إلى ديوان القسم وإعادة المسروقات.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

