أمن القاهرة يكشف حقيقة فرض إتاوات بسوق الحمام في الخليفة

18 حجم الخط

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف حقيقة منشور تضمن استغاثة من أحد الأشخاص، ادعى فيها قيام أحد الأفراد بممارسة أعمال بلطجة وفرض إتاوات عليه ووالده مقابل السماح لهما ببيع منتجاتهما بمنطقة سوق الحمام بدائرة قسم شرطة الخليفة بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات في هذا الشأن، وأن حقيقة الواقعة عبارة عن مشادة كلامية بين القائم على النشر – مقيم بمحافظة الجيزة – وثلاثة أشخاص مقيمين بمحافظتي القاهرة وكفر الشيخ، بسبب خلافات مالية بينهم تتعلق بعملهم في مجال بيع أسماك الزينة.

عقب ذلك، قام القائم على النشر بكتابة المنشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تم ضبط الطرفين، وبمواجهتهما تبادلا الاتهامات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.