نصيحة ذهبية من طه النعماني لـ محمد ماهر بعد أدائه في "دولة التلاوة" (فيديو)

أكد الشيخ طه النعماني القارئ بالإذاعة والتليفزيون أن ممارسة الرياضة، وخصوصًا السباحة، لها أثر كبير على صحة النفس، وتحسين قدرات التنفس أثناء تلاوة القرآن، موضحًا أن التمارين تساعد القارئ على التحكم في النفس والصوت أثناء الأداء.

طه النعماني ينصح متسابق بـ"دولة التلاوة" بالتمارين الرياضية لتنظيم النفس وتحسين الأداء الصوتي

وأضاف النعماني، خلال برنامج "دولة التلاوة"، إن التمرين الصحيح يبدأ بأخذ النفس ببطء من الأنف مع ملء الصدر، ثم إخراجه تدريجيًا بطريقة منظمة، موضحًا أن تكرار هذا التمرين لعدة دقائق يوميًا يعزز القدرة على التحكم في التنفس ويقلل الضغط على الحنجرة أثناء التلاوة.

وأشار النعماني، إلى أهمية ممارسة هذه التمارين أثناء وضع الركوع لتحسين القوة الصوتية وتنظيم النفس، مؤكدًا أن هذه الطريقة تساعد القارئ على الاستمرار في الأداء لفترات طويلة دون إجهاد.

وعن أداء القارئ محمد ماهر، أوضح النعماني أن تلاوته ممتازة وجيدة جدًا، مشيدًا بمحاولاته لإظهار الجمل القرآنية بشكل كامل، لكنه نصحه بالوقوف على رؤوس الآيات وعدم الضغط على النفس للحصول على جمل أطول.

14 ألف متسابق

وشارك في اختبارات البرنامج الذي يقدم بالتعاون بين وزارة الأوقاف المصرية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ما يزيد عن 14 ألف متسابق من مختلف محافظات الجمهورية، فيما تضم لجنة تحكيم البرنامج نخبة من أبرز القامات الدينية والعلمية في مصر والعالم الإسلامي، وهم الشيخ حسن عبد النبي وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف بالأزهر، والدكتور دكتور طه عبد الوهاب خبير الأصوات والمقامات، وكذلك الداعية الإسلامي مصطفى حسني، والقارئ الشيخ طه النعماني.

لجنة تحكيم تضم قمما دينية وصوتية



وتضم لجنة تحكيم البرنامج نخبة من أبرز القامات الدينية والعلمية في مصر والعالم الإسلامي، في مقدمتهم الشيخ حسن عبد النبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف، الدكتور طه عبد الوهاب خبير الأصوات والمقامات، بجانب الداعية الإسلامي مصطفى حسني والقارئ الشيخ طه النعماني، كما يشارك في البرنامج عدد من ضيوف الشرف البارزين، منهم، على رأسهم الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد مفتي الديار المصرية، بجانب فضيلة الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، القارئ الشيخ أحمد نعينع، القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، الشيخ جابر البغدادي بالإضافة إلى القارئ البريطاني محمد أيوب عاصف والقارئ المغربي عمر القزابري إمام مسجد الحسن الثاني.

جوائز ضخمة وتكريم للفائزين



وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائز البرنامج 3.5 مليون جنيه، يحصل الفائزان بالمركز الأول في فرعي الترتيل والتجويد على مليون جنيه لكل منهما، إلى جانب تسجيل المصحف الشريف كاملًا بصوتيهما وإذاعته على قناة مصر قرآن كريم، فضلًا عن تشرفهما بإمامة المصلين في صلاة التراويح بمسجد الإمام الحسين خلال شهر رمضان المقبل.

يأتي البرنامج في إطار التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف المصرية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بهدف اكتشاف المواهب الجديدة في ترتيل وتجويد القرآن الكريم من مختلف محافظات مصر، حيث تبلغ إجمالي قيمة جوائز البرنامج 3.5 مليون جنيه، ويحصل الفائزان بالمركز الأول في كل من فرعَي الترتيل والتجويد على مليون جنيه لكل منهما، إلى جانب تسجيل المصحف الشريف كاملًا بصوتيهما وإذاعته على قناة مصر قرآن كريم، كما سيُشرفان بإمامة المصلين في صلاة التراويح بمسجد الإمام الحسين خلال شهر رمضان المقبل.

