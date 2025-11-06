ضبط سيدة تخلصت من جثة طفلتها الرضيعة بمدخل عقار بفيصل

18 حجم الخط

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ملابسات وغموض العثور على جثة رضيعة داخل حقيبة مدرسية وملقاة داخل مدخل عقار بمنطقة فيصل، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة والدتها عقب وفاتها نتيجة الإهمال، وتم ضبطها.

العثور على جثة رضيعة بفيصل

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا من سكان أحد العقارات يفيد بالعثور على حقيبة مدرسية داخلها جثة طفلة رضيعة ملفوفة بملاية بيضاء بمنطقة فيصل، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور جثة طفلة رضيعة ملفوفة بملاية بيضاء داخل حقيبة مدرسية، وتم نقل الجثة إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان السكان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتحديد مرتكبى الجريمة.

وبإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة، تبين بدخول سيدة تحمل في يدها حقيبة داخل العقار وبعد لحظات غادرت المكان بدون الحقيبة بعد تركها.

وتمكن رجال المباحث من تحديد هوية السيدة وضبطها، واقتيادها إلى ديوان القسم، وبمواجهتها اعترفت بأنها تعمل في أحد الكافيهات وكانت تترك طفلتها بمفردها في المنزل لساعات طويلة، ما أدى إلى وفاتها، فقررت التخلص من الجثة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

