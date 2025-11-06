الخميس 06 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط سيدة تخلصت من جثة طفلتها الرضيعة بمدخل عقار بفيصل

ضبط سيدة
ضبط سيدة
18 حجم الخط

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ملابسات وغموض العثور على جثة رضيعة داخل حقيبة مدرسية وملقاة داخل مدخل عقار بمنطقة فيصل، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة والدتها عقب وفاتها نتيجة الإهمال، وتم ضبطها.

العثور على جثة رضيعة بفيصل

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا من سكان أحد العقارات يفيد بالعثور على حقيبة مدرسية داخلها جثة طفلة رضيعة ملفوفة بملاية بيضاء بمنطقة فيصل، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور جثة طفلة رضيعة ملفوفة بملاية بيضاء داخل حقيبة مدرسية، وتم نقل الجثة إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان السكان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتحديد مرتكبى الجريمة.

وبإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة، تبين بدخول سيدة تحمل في يدها حقيبة داخل العقار وبعد لحظات غادرت المكان بدون الحقيبة بعد تركها.

وتمكن رجال المباحث من تحديد هوية السيدة وضبطها، واقتيادها إلى ديوان القسم، وبمواجهتها اعترفت بأنها تعمل في أحد الكافيهات وكانت تترك طفلتها بمفردها في المنزل لساعات طويلة، ما أدى إلى وفاتها، فقررت التخلص من الجثة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

العثور على جثة رضيعه بفيصل العثور على جثة رضيعه فيصل مديرية أمن الجيزة أمن الجيزة منطقة فيصل

مواد متعلقة

السجن المؤبد لـ 3 متهمين بخطف عامل وقتله بفيصل

التحفظ على كاميرات طوارئ قصر العيني والتقرير الطبي لوالدة أطفال اللبيني بفيصل

الأكثر قراءة

حبس الفنان محمد رمضان سنتين بسبب أغنية "رقم واحد يا أنصاص"

عباقرة ولكن مجهولون، جابان الكردي "نشر الإسلام في كردستان"

تفاصيل جديدة حول مقتل صاحب محل كشري شهير في حلوان

تريزيجيه يحرز هدف الأهلي الأول في سيراميكا بنصف نهائي السوبر المصري

منال عوض: مواجهة التغيرات المناخية يتطلب تعزيز التعاون الدولي

بسداسية نظيفة، خسارة مدوية لمنتخب المغرب أمام البرتغال في كأس العالم للناشئين

هدده بمقطع ذكاء اصطناعي، شاب يبتز والده ماليًا ويثير الغضب (فيديو)

طلاب المجمع التعليمي بالإسماعيلية يودعون زميلهم ضحية حادث دهس الأتوبيس (صور)

خدمات

المزيد

تراجع سعر الريال القطري في البنوك المصرية (آخر تحديث)

آخر تطورات سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس

سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم الخميس

بعد صفقة الديار القطرية، تراجع سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

أبرز أرقام بطولة السوبر المصري منذ انطلاقها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم الدخول في صلاة الجماعة لمن لم يجد مكانا في الصف

تفسير حلم المشي في الصحراء وعلاقته بالوحدة والانعزال عن الآخرين

عباقرة ولكن مجهولون، جابان الكردي "نشر الإسلام في كردستان"

المزيد
الجريدة الرسمية