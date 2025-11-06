تفاصيل مقتل صاحب محل مكرونة شهير في حلوان

18 حجم الخط

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث القاهرة، عن تفاصيل جديدة في واقعة مقتل علي عباس أبو رجيلة، صاحب محل مكرونة شهير في حلوان، على يد مسجل خطر إثر اعتداء باستخدام آلة حادة في مدينة حلوان.

حيث بينت التحريات أن السبب وراء ارتكاب الواقعة يعود لخلافات مالية.

مقتل صاحب محل مكرونة أبو رجيلة

وأضافت تحريات المقدم محمد مجدي، رئيس مباحث حلوان، أن وراء ارتكاب الواقعة المتهم محمد ح.، 36 عامًا، مسجل خطر ومقيم بمنطقة عرب الوالدة بدائرة القسم.

وتبين أن الجريمة وقعت على خلفية خلافات قديمة بين الجاني والمجني عليه تطورت إلى مشادة كلامية انتهت بجريمة قتل مروعة.

ضبط قاتل صاحب محل مكرونة أبو رجيلة

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ألقت القبض على المتهم بقتل علي عباس أبو رجيلة، صاحب محل مكرونة شهير، طعنا بسلاح أبيض بسبب خلافات مالية بينهما في مدينة حلوان.

تفاصيل الواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بمقتل أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة حلوان، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث مدعومة بسيارة إسعاف.

وبالفحص، تبين العثور على جثة الحاج علي عباس أبو رجيلة، صاحب محل مكرونة أبو رجيلة الشهير، مصابة بعدة طعنات نافذة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات الأولية تبين وجود خلافات مالية بينه وبين أحد الأشخاص ذو معلومات جنائية، تطورت إلى مشاجرة قام خلالها المتهم بطعن المجني عليه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

