الخميس 06 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط سائق سيارة أجرة قام بتقسيم مسافات خط السير بالجيزة

القبض على قائد سيارة
القبض على قائد سيارة أجرة لتقسيم مسافات خط السير بالجيزة
18 حجم الخط

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن تضرر صاحب الحساب من قيام قائد سيارة "أجرة" بتقسيم المسافات وعدم الالتزام بخط السير لزيادة قيمة الأجرة بالجيزة، وضبط مرتكب الواقعة.

ضبط سيدة تمارس الأعمال المنافية للآداب عبر تطبيق هاتفي بالإسكندرية

تحرير 123914 مخالفة مرورية و90 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين

ورصدت أجهزة الأمن، منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر صاحب الحساب من قيام قائد سيارة "أجرة"بتقسيم المسافات وعدم الإلتزام بخط السير لزيادة قيمة الأجرة بالجيزة.

 

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وتمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط السيارة "سارية التراخيص"وقائدها سائق- مقيم بدائرة مركز شرطة إطسا بالفيوم.

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أجهزة وزارة الداخلية القبض على قائد سيارة مركز شرطة اطسا قيمة الاجرة ضبط مرتكب الواقعة وزارة الداخلية

مواد متعلقة

ضبط سيدة تمارس الأعمال المنافية للآداب عبر تطبيق هاتفي بالإسكندرية

تحرير 123914 مخالفة مرورية و90 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين

استولى على 36.5 مليون جنيه، ضبط "مستريح الملابس الجاهزة" في الإسكندرية

خريطة انتشار وحدات المرور المتنقلة لإنهاء إجراءات تراخيص المركبات.. تعرف على الخدمات المقدمة.. وهذه خطوات الحجز والأوراق المطلوبة

حملات مرورية لضبط مخالفات الملصق الإلكتروني والسيارات المتروكة في الشوارع

حالة المرور اليوم في القاهرة الكبرى، زحام في وصلة المريوطية وشوارع وسط البلد

هشم رأسه أمام المارة، تفاصيل مقتل صاحب محل كشري على يد مسجل خطر في حلوان

الداخلية تكشف ملابسات واقعة بتر يد سائق بالدقهلية بسبب معاكسة شقيقته (فيديو)

الأكثر قراءة

تفاصيل مقتل صاحب محل مكرونة شهير في حلوان

هشم رأسه أمام المارة، تفاصيل مقتل صاحب محل كشري على يد مسجل خطر في حلوان

قفزة في البلدي وانخفاض البيضاء، سعر الفراخ اليوم الخميس 6 نوفمبر 2025

الأهلي يكتسح.. أكثر الأندية تتويجا بالسوبر المصري في 22 نسخة (إنفوجراف)

سعر السمك اليوم، ارتفاع جديد يضرب البلطي وقفزة بالبوري وانخفاض 50 جنيها في الجمبري

حبس صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو خادشة للحياء بالقليوبية

مصرع 6 أشخاص من أسرة واحدة إثر حريق شقة سكنية بشبرا الخيمة

سعر الريال العماني مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم الخميس

خدمات

المزيد

سعر الريال العماني مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم الخميس

ارتفاع في الأصفر وانخفاض أبو جبة، أسعار الفول والعدس اليوم الخميس في الأسواق

أخر تطورات سعر الين الياباني مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

الأهلي يكتسح.. أكثر الأندية تتويجا بالسوبر المصري في 22 نسخة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء: العمل في شركات التأمين التجاري جائز ولا شبهة فيه

وكيل المعاهد الأزهرية: اختلاف وجهات النظر لا يفسد للوسطية ودا ولا يقطع للأخوة رحما

تفسير رؤية العملية الجراحية في المنام وعلاقتها بمواجهة مشاكل صعبة

المزيد
الجريدة الرسمية