ضبط سائق سيارة أجرة قام بتقسيم مسافات خط السير بالجيزة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن تضرر صاحب الحساب من قيام قائد سيارة "أجرة" بتقسيم المسافات وعدم الالتزام بخط السير لزيادة قيمة الأجرة بالجيزة، وضبط مرتكب الواقعة.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وتمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط السيارة "سارية التراخيص"وقائدها سائق- مقيم بدائرة مركز شرطة إطسا بالفيوم.

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

