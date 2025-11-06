الخميس 06 نوفمبر 2025
حوادث

عصابة تنتحل صفة عمال شركة وتسرق كابلات الإنترنت في سوهاج

المتهمون
المتهمون
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر مجموعة من الأشخاص أثناء قيامهم بسرقة كابلات الإنترنت باستخدام سيارة نقل بدائرة مركز طما بمحافظة سوهاج.

ضبط تشكيل عصابي سرق كابلات الإنترنت بسيارة نقل

وبالفحص، تبين عدم ورود بلاغات رسمية بالواقعة، وتمكنت فرق البحث من تحديد وضبط المتهمين وعددهم 7 أشخاص، مقيمين في محافظات القاهرة والجيزة وأسيوط وسوهاج.

الأمن يكشف ملابسات مشاجرة بالأسلحة البيضاء فى الإسكندرية بسبب معاكسة فتاة

الشرطة تعيد رسم البسمة على وجه أسرة فقدت طفلها بالفيوم

واعترف المتهمون خلال التحقيقات بارتكابهم السرقة بعد ارتداء ملابس مشابهة لزي عمال إحدى الشركات لإيهام المارة، حيث قاموا بسحب الأسلاك والاستيلاء عليها وبيعها لثلاثة عملاء سيئي النية، تم ضبطهم جميعًا.

وعُثر بحوزة المتهمين على المسروقات والسيارة والأدوات المستخدمة في الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

الجريدة الرسمية