ضبط 11 متهما بينهم 4 سيدات لاستغلالهم الأطفال في أعمال التسول

تمكنت  الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 7 رجال، 4 سيدات – لـ 7 منهم معلومات جنائية؛ لقيامهم بإستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة القاهرة.

وضبطت القوات الشرطة مع المتهمين،  15حدثًا من المعرضين للخطر حال قيامهم ببيع السلع بشكل إلحاحي والتسول، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي.

مكافحة جرائم استغلال الأحداث

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم المجنى عليهم لأهليتهم وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم والتنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيداع من تعذر الوصول لأهليته لإحدى دور الرعاية.

ضبط سائق سيارة أجرة قام بتقسيم مسافات خط السير بالجيزة

ضبط مصنع بدون ترخيص لإعادة تدوير قطع غيار السيارات المستعملة بالقليوبية

