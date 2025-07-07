فاطمة يوسف، حلم لم يكتمل وقصة كفاح انتهت في حادث مروري بالشرقية (صور)

خيّم الحزن على أهالي مركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية، بعد وفاة فاطمة أحمد يونس، 20 عامًا، الطالبة بالفرقة الأولى بكلية التجارة جامعة الزقازيق، والتي لقيت مصرعها الساعات الماضية في حادث سير مروع أثناء توجهها للعمل.

الطالبة المتوفية كانت نموذجًا مشرفًا للتفوق والاجتهاد

فاطمة كانت نموذجًا مشرفًا للتفوق والاجتهاد، إذ تم تكريمها من إدارة الجامعة خلال الساعات القليلة الماضية بعد صعودها ضمن أوائل دفعتها، وكانت محل فخر زملائها وأساتذتها، وتم تداول صور تكريمها عبر صفحات الجامعة.

الطالبة المتوفية كانت نموذجًا مشرفًا للتفوق والاجتهاد،فيتو

لكن القدر لم يمهلها طويلًا فقد كانت في طريقها إلى عملها بأحد المصانع لمساعدة أسرتها، عندما اصطدمت سيارة نصف نقل تقلها مع مجموعة من زميلاتها بسيارة نقل أخرى على طريق نزلة الأوسطي عند مدخل قرية المنير بمشتول السوق.

الحادث أسفر عن إصابة 10 من الشباب والفتيات، تم نقلهم إلى مستشفى مشتول السوق، فيما تم تحويل فاطمة إلى مستشفى الزقازيق الجامعي في حالة حرجة بعد إصابتها بنزيف داخلي، لكنها فارقت الحياة متأثرة بجراحها الخطيرة.

تنتمي لاسرة بسيطة ووالدها من ذوى الهمم

فاطمة كانت تحمل عبء أسرتها، إذ إن والدها من ذوي الهمم، وكانت تستيقظ يوميًا في وقت مبكر للعمل بعد انتهاء يومها الدراسي، لتساعد في تحمل نفقات البيت.

خيم الحزن مواقع التواصل الاجتماعي بعد وفاة عروس الجنة

وقد ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بالحزن الشديد عقب إعلان وفاتها، حيث عبّر الآلاف من أبناء الشرقية وطلاب الجامعة عن صدمتهم برحيلها، داعين لها بالرحمة ولأسرتها بالصبر.

الطالبة المتوفية كانت نموذجًا مشرفًا للتفوق والاجتهاد،فيتو

وتم نقل جثمانها إلى مسقط رأسها بمشتول السوق استعدادًا لتشييعها إلى مثواها الأخير وسط حالة من الأسى والأسف على فقدان زهرة من زهرات شباب الجامعة.

نزيف الأسفلت مستمر.. حادث مروري يسفر عن وفاة وإصابة 10

وشهد طريق بلبيس – مسطرد أمام قرية المنير التابعة لمركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية أمس حادث انقلاب سيارة ربع نقل كانت تقل عددًا من العمال، بعد اصطدامها بسيارة نقل ما أسفر عن وفاة فتاة وإصابة 9 أشخاص.

جانب من الحادث،فيتو

وكانت غرفة عمليات المرور تلقت بلاغًا بالواقعة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتم الدفع بأربع سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى مشتول السوق المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع آثار الحادث من الطريق وإعادة تسيير الحركة المرورية، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.

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