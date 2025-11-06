ضبط صفقة بـ 225 مليون جنيه، الداخلية توجه ضربة جديدة لـ "تجار المخدرات"
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة بحوزتهم 3 أطنان من مخدري الهيدرو والحشيش تمهيدًا للاتجار بها داخل محافظة السويس، وتُقدّر قيمتها المالية بنحو 225 مليون جنيه.
ضبط 3 عناصر جنائية بحوزتهم 3 أطنان مخدرات بقيمة 225 مليون جنيه بالسويس
تحريات ومعلومات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، أكدت قيام تشكيل عصابي مكوّن من 3 عناصر خطرة بمحاولة جلب كميات ضخمة من المواد المخدرة لترويجها.
عقب تقنين الإجراءات، تم تتبع المتهمين وإعداد الأكمنة اللازمة وضبطهم بنطاق محافظة السويس، وبحوزتهم 2 طن من مخدر الهيدرو وطن من مخدر الحشيش، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
