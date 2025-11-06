ضبط صفقة بـ 225 مليون جنيه، الداخلية توجه ضربة جديدة لـ "تجار المخدرات"

18 حجم الخط

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة بحوزتهم 3 أطنان من مخدري الهيدرو والحشيش تمهيدًا للاتجار بها داخل محافظة السويس، وتُقدّر قيمتها المالية بنحو 225 مليون جنيه.

تحريات ومعلومات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، أكدت قيام تشكيل عصابي مكوّن من 3 عناصر خطرة بمحاولة جلب كميات ضخمة من المواد المخدرة لترويجها.

عقب تقنين الإجراءات، تم تتبع المتهمين وإعداد الأكمنة اللازمة وضبطهم بنطاق محافظة السويس، وبحوزتهم 2 طن من مخدر الهيدرو وطن من مخدر الحشيش، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

