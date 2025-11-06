الخميس 06 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط صفقة بـ 225 مليون جنيه، الداخلية توجه ضربة جديدة لـ "تجار المخدرات"

مخدرات، فيتو
مخدرات، فيتو
18 حجم الخط

 تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة بحوزتهم 3 أطنان من مخدري الهيدرو والحشيش تمهيدًا للاتجار بها داخل محافظة السويس، وتُقدّر قيمتها المالية بنحو 225 مليون جنيه.

 

ضبط 3 عناصر جنائية بحوزتهم 3 أطنان مخدرات بقيمة 225 مليون جنيه بالسويس

تحريات ومعلومات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، أكدت قيام تشكيل عصابي مكوّن من 3 عناصر خطرة بمحاولة جلب كميات ضخمة من المواد المخدرة لترويجها.

عقب تقنين الإجراءات، تم تتبع المتهمين وإعداد الأكمنة اللازمة وضبطهم بنطاق محافظة السويس، وبحوزتهم 2 طن من مخدر الهيدرو وطن من مخدر الحشيش، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

الجريدة الرسمية