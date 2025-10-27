أخبار الفن اليوم: انقلاب سيارة صاحب تريند "أنا بشحت بالجيتار".. ياسر جلال يستأنف تصوير "كلهم بيحبوا مودي".. الكشف عن موعد إطلاق سراح ديدي من السجن

أخبار الفن اليوم، شهدت الساحة الفنية اليوم الأثنين عدد من الأحداث الهامة وكانت كالتالي:

طرحت منصة "WATCHIT" البرومو الرسمي لمسلسلها الجديد "كارثة طبيعية" الذي يقوم ببطولته الفنان محمد سلام، كما أعلنت عن موعد طرحه.

نفت الحكومة الباكستانية بشكل قاطع التقارير الإعلامية التي تداولت مؤخرا مزاعم حول إدراج نجم بوليوود سلمان خان في "الجدول الرابع" بموجب قانون مكافحة الإرهاب، ومنحه صفة "مسهل للإرهاب" على خلفية تصريحاته الأخيرة المتعلقة بإقليم بلوشستان، وأكدت السلطات الباكستانية أن هذه الأنباء "بعيدة كل البعد عن الحقيقة".

تعرَّض الفنان علي رؤوف، صاحب الأغنية الشهيرة أنا بشحت بالجيتار، لحادث مروري في محافظة السويس، بعدما اصطدمت سيارته بأحد الأرصفة بمنطقة الغريب.

استأنف الفنان ياسر جلال وأسرة مسلسله الجديد كلهم بيحبوا مودي تصوير عدد من المشاهد العمل، داخل حي الزمالك، ومن المقرر أن يستمر تصويرها لما يقرب من ثلاث أيام.

تعرض الشاب علي رؤوف، لحادث سير بمدينة السويس، إثر انقلاب سيارته بسبب السرعة الزائدة، ما أسفر عن إصابته بإصابات طفيفة.

صلاح حافظ، صحفي وكاتب يساري، لُقِّب بـ«مايسترو الصحافة المصرية». بدأ حياته الصحفية وهو طالب بكلية الطب، زميلًا لكلٍّ من الدكتور يوسف إدريس والدكتور مصطفى محمود، حيث عملا معًا في صحف الملايين والكاتب ثم روز اليوسف. كان صحفيًا مقدرًا من الرئيسين جمال عبد الناصر وأنور السادات، وتولى رئاسة تحرير مجلة روز اليوسف مناصفة مع فتحي غانم، حتى رحل عام 1992.

كشف المخرج محمد سامي عن كواليس مشواره الفني وبداياته في عالم الإخراج، متحدثًا بصراحة عن أعماله السابقة وتجربته مع النقد، وذلك خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج الصورة.

عبّر الفنان أحمد جمال عن سعادته الكبيرة بحفل زفافه الذي أقيم مؤخرًا، موجّهًا الشكر لكل من شاركه فرحته من الأهل والأصدقاء ونجوم الوسط الفني الذين حرصوا على الحضور وتهنئته في هذا اليوم المميز من حياته.

استطاع الكاتب الصحفى طارق الطاهر أن يقدم ملامح من مسيرة وسيرة الدكتور طه حسين، فى المعرض المقام حاليا والمستمر لمدة شهر، بـ متحف ومركز إبداع نجيب محفوظ، بتكية محمد أبو الدهب، التابع لصندوق التنمية الثقافية، وذلك من خلال أكثر من ثلاثين لوحة، ضمت إهداءات بخط يد كبار المثقفين المصريين والعرب، وكذلك وثائق متنوعة.

يكثف المطرب تامر عاشور نشاطه الفني خلال الفترة المقبلة بين الحفلات الغنائية وإنجاز ألبوم جديد.

أعلنت الفنانة مي عمر عن مشاركتها في الموسم الرمضاني لعام 2026 من خلال مسلسلها الجديد بعنوان "الست موناليزا"، من تأليف محمد سيد بشير وإخراج محمد علي، على أن ينطلق تصوير العمل خلال الفترة المقبلة.

عبّرت الفنانة السورية سلاف فواخرجي عن حبّها العميق لمصر، مؤكدة أنها تعتبرها الدنيا بأكملها لما وجدته فيها من أمان ودفء واحتواء.

أسدل الستار على فعاليات الدورة الـ33 من مهرجان الموسيقى العربية، والتي حملت قبل انطلاقها نغمة متوترة تشبه لحنا خرج عن إيقاعه، وذلك بداية من تداخل المواعيد مع مهرجانات فنية كبرى، وغياب المايسترو تامر غنيم مدير المهرجان عنه لظروف صحية – كما أعلن – والاحتفاء "بالست" كوكب الشرق أم كلثوم والتي اختارتها الدورة 33 لتكون شعارا لها بالتزامن مع مرور 50 عاما على رحيلها.

اقترب الفنان ياسر جلال من الانتهاء من تصوير مشاهد مسلسله الجديد “كلهم بيحبوا مودي”، المقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل، حيث لم يتبقَ سوى أسبوعين فقط على انتهاء التصوير، ليبدأ بعدها العمل في مرحلة المونتاج استعدادًا للعرض.

قالت الفنان إلهام وجدي: إنها مشغولة حاليًا بقراءة 3 سيناريوهات درامية، لاختيار الأفضل بينها للمشاركة به في سباق دراما رمضان 2026.

تم الكشف رسميا عن موعد إطلاق سراح المغني والمنتج الأسطوري ديدي من السجن، بعد إدانته بتهمتي نقل وممارسة الدعارة.

طرحت منصة شاهد إعلانا تشويقيا لمسلسل سنجل ماذر فاذر، والذي من المقرر عرضه قريبًا على شاشتها وعلى قناة MBC مصر.

شاركت النجمة منى زكي في الحدث العالمي "Vogue World: Hollywood celebrated" الذي أقيم في لوس أنجلوس، احتفاء بالصلة الوثيقة بين عالمي الموضة والسينما.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.