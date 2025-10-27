الإثنين 27 أكتوبر 2025
تفاصيل الحالة الصحية للفنان علي رؤوف بعد تعرضه لحادث سير بالسويس

سيارة الفنان علي
سيارة الفنان علي رؤوف

 تعرض الشاب علي رؤوف، لحادث سير بمدينة السويس، إثر انقلاب سيارته بسبب السرعة الزائدة، ما أسفر عن إصابته بإصابات طفيفة.

ووفقًا لما أكدته مصادر مقربة من علي رؤوف، فقد تم نقله على الفور إلى أحد المستشفيات بالسويس بواسطة سيارات الإسعاف، حيث خضع للفحوصات الطبية اللازمة للاطمئنان على حالته.

وأوضحت المصادر أن الحالة الصحية لعلي مستقرة حاليًا، وتم الاطمئنان على جميع المؤشرات الحيوية، مع وجود بعض الكدمات والجروح البسيطة نتيجة الحادث، دون وجود أي إصابات خطيرة.

وأضافت المصادر أن علي يتلقى الرعاية الطبية تحت الملاحظة خلال الساعات المقبلة، ومن المقرر خروجه من المستشفى فور استقرار حالته بشكل تام.

كما ناشد عدد من أصدقاء علي عبر مواقع التواصل الاجتماعي متابعيهم بالدعاء له بالشفاء العاجل، بعد نشر أحدهم منشورًا قال فيه: "ادعوا بالله عليكم لعلي رؤوف."

