لمدة 3 أيام، "تطبق العروض والأحلام" عرض مسرحي بمكتبة مصر الجديدة العامة

يشهد مسرح مكتبة مصر الجديدة العامة فى الساعة السابعة من مساء الخميس المقبل إزاحة الستار عن العرض المسرحي "تطبق العروض والأحلام" الذي يقدمه فريق مسرح بانوراما ويستمر على مدار 3 أيام هي الخميس والجمعة والسبت 30 و31 أكتوبر الجاري و1 نوفمبر المقبل).

يأتي العرض المسرحي بالتعاون المثمر بين المكتبة وفريق العمل، حيث إن هذا العرض نتيجة لنشاط الورش المسرحية في المكتبة

أكدت الدكتورة سهام الجوهرى رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة التابع لها المكتبة أهمية استضافة الأعمال المسرحية لما تتضمنه من تجميع الفنون حيث يجمع المسرح بين فنون الكتابة (النص المسرحي)، والأداء (التمثيل)، والإخراج، والرقص، والموسيقى، والفنون البصرية (الديكور والإضاءة والأزياء) في عمل واحد متكامل،لذلك يطلق عليه أبو الفنون.

وأوضحت أن الجمعية تحتضن مثل هذه العروض وخاصة المواهب الشابة لتشجيعهم وصقل موهبتهم لاثراء الساحة الفنية بشباب يافعين سواء على المستوى المحلي أو العربي.

يدور العرض حول فكرة فلسفية وإنسانية عميقة، حيث تتشكل الأحلام على خشبة المسرح ليجد البطل نفسه في مواجهة داخلية بين الوعي واللاوعي، بينما تتحول أيام الأسبوع إلى مرايا تعكس ذاته، في رحلة مسرحية تحمل طابعا مميزا.

