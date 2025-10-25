طرح فيلم The Fantastic Four: First Steps على منصة ديزني 5 نوفمبر

أعلنت استديوهات مارفل، عن طرح أحدث أفلامها، The Fantastic Four: First Steps، للمشاهدة حصريا علي منصة ديزني+، بتاريخ 5 نوفمبر ٢٠٢٥.

بول والتر هاوزر عن فيلم The Fantastic Four: تمنيت عدم حذف مشهدي مع فانيسا كيربي

وأعطى الممثل بول والتر هاوزر، فيلم The Fantastic Four: First Steps، تقييم 3.5 على موقع Letterboxd للأفلام.

وكتب بول والتر هاوزر معلقا علي تقييمه: "أحب الموسيقى التصويرية، وتصميم الإنتاج والأداء، كنت أتمنى لو انهم لم يحذفوا مشهدي مع فانيسا كيربي، لكنني سعيد جدًا لأنني شاركت في فيلم من إنتاج مارفل".

مخرج The Fantastic Four First Steps: اختيار ممثل شخصية ريد ريتشاردز أصعب ما واجهني

فيما كشف مات شاكمان مخرج فيلم The Fantastic Four First Steps، عن أصعب قرار اتخذه خلال تحضيره للفيلم.

وأوضح شاكمان، في تصريحات صحفية، أن اختيار ممثل شخصية ريد ريتشاردز كان أصعب ما في الأمر، قائلا: "ينتقل من كونه عالمًا غريب الأطوار محبوسًا في المختبر، إلى زوج وأب مستعد لفعل أي شيء لحماية عائلته، ثم إلى الرجل الذي يقود المنتقمين، أدركتُ أن النسخة التي نبنيها يجب أن تحتوي على كل هذه العناصر".

مات شاكمان: استخدمنا صخرة حقيقية في تصوير مشاهد شخصية The Thing

كشف المخرج مات شاكمان، أن فريق عمل فيلم مارفل The Fantastic Four: First Steps"، استخدموا صخرة حقيقية كنموذج مرجعي لشخصية البطل الخارق"The Thing".

وقال شاكمان في تصريحات صحفية: "ذهبنا إلى الصحراء، ووجدنا صخرة تبدو تمامًا كما تخيلنا شكل شخصية "The Thing"، واستخدمنا الصخرة في تصوير كل مشهد تظهر فيه الشخصية، تحت جميع ظروف الإضاءة المختلفة، ثم استخدمنا هذه الصور كنموذج في المؤثرات البصرية لبناء الشخصية الرقمية في الفيلم".

شخصية The Thing

فيلم The Fantastic Four First Steps يخضع لعمليات إعادة تصوير

وكشفت تقارير صحفية، أن فيلم مارفل، The Fantastic Four First Steps، خضع لعمليات إعادة تصوير.

وأوضحت التقارير، أن سبب إعادة تصوير عدد من مشاهد فيلم The Fantastic Four First Steps، يعود لتصحيح بعض المشاهد السينمائية به، وليس لتغيير أي شيء في حبكة الفيلم، حيث يرى رؤساء شركة ديزني، بأنه أحد أفضل أعمال أستديوهات مارڤل على الإطلاق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.