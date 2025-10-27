متحف نجيب محفوظ يحتفى بالذكرى 52 لرحيل طه حسين

استطاع الكاتب الصحفى طارق الطاهر أن يقدم ملامح من مسيرة وسيرة الدكتور طه حسين، فى المعرض المقام حاليا والمستمر لمدة شهر، بـ متحف ومركز إبداع نجيب محفوظ، بتكية محمد أبو الدهب، التابع لصندوق التنمية الثقافية، وذلك من خلال أكثر من ثلاثين لوحة، ضمت إهداءات بخط يد كبار المثقفين المصريين والعرب، وكذلك وثائق متنوعة.

المعرض يضم إهداءات بخط يد: زكى مبارك، عبد الوهاب عزام بك، أمين الخولى، بنت الشاطئ، رشدى صالح، محمود أبو رية، محمد سيد كيلانى، عبد الله الطيب، محمد هارون، الأمير مصطفى الشهابى، وغيرهم.

وهى الإهداءات التى تبين مكانة ومنزلة طه حسين، حيث وصفوه بأنه "استاذ الجيل"، "عميد الأدب العربى" و"فخر وعميد الجامعيين" و"من ألقى إليه ببعض همومى الفكرية" مثلما جاء فى إهداء محمود أمين العالم.

ومن الوثائق المنشورة فى هذا المعرض: بطاقته الصحفية التى تحمل رقم ٤٩١ بصفته "رئيسًا لتحرير مجلة الكاتب المصرى" ومؤرخة فى ٢٤ أكتوبر ١٩٤٥، وخطاب تهنئة د.ثروت عكاشة وزير الثقافة فى ذلك الوقت، للدكتور طه حسين، بمناسبة انتخابه رئيسًا لمجمع اللغة العربية فى أكتوبر ١٩٦٧.

ومن الأعمال اللافتة فى هذا المعرض، الوثائق الخاصة بحصوله على البكوية من الدرجة الثانية من الملك فؤاد، والباشوية من الملك فاروق، وقلادة النيل العظمى من الرئيس جمال عبد الناصر، وكذلك ينشر المعرض خطابات من تلاميذه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.