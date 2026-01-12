الإثنين 12 يناير 2026
الداخلية تكشف ملابسات فيديو التعدي على قائد سيارة بزعم قتله أحد الأشخاص في الطالبية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام بعض الأشخاص بالتعدي على قائد سيارة "ملاكي" بالجيزة بزعم قتله أحد الأشخاص.

 

الداخلية تكشف ملابسات فيديو التعدي على قائد سيارة بزعم قتله أحد الأشخاص


وبالفحص تبين أنه بتاريخ 10 الجاري تبلغ لقسم شرطة الطالبية بالجيزة بقيام قائد سيارة ملاكي بالاصطدام بشخصين مما نتج عنه إصابتهما بكسور وسحجات متفرقة بالجسم، وتم نقلهما للمستشفى لتلقى العلاج اللازم في حينه وحال محاولة قائد السيارة الهرب من مكان الحادث قام بعض الأهالي باستيقافه والتعدى عليه بالضرب وإحداث تلفيات بالسيارة قيادته.

 


وأمكن ضبط قائد السيارة وتبين أنه عاطل، ومقيم بدائرة القسم، وكذا ضبط الأشخاص القائمين بالتعدى عليه (7 أشخاص، مقيمين بالجيزة) وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة لمنعه من الهرب عقب ارتكابه حادث التصادم.  


وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

الجريدة الرسمية