برومو ومواعيد عرض مسلسل "كارثة طبيعية" لمحمد سلام على WATCHIT (فيديو)

طرحت منصة "WATCHIT" البرومو الرسمي لمسلسلها الجديد "كارثة طبيعية" الذي يقوم ببطولته الفنان محمد سلام، كما أعلنت عن موعد طرحه.

ومن المقرر انطلاق عرضه حصريا على المنصة يوم الأربعاء الموافق 29 أكتوبر، وتعرض أول حلقتين من المسلسل في تمام الساعة 10 صباحا.

محمد سلام يعلن عن مسلسله الجديد

وقد سبق الإعلان عن المسلسل بعد ظهور الفنان محمد سلام في حفل "مصر وطن السلام" الذي أقيم في العاصمة الإدارية الجديدة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ونشر سلام عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" تأكيدا لعرض المسلسل قريبا ضمن إنتاجات المنصة الاصلية قائلا: "المسلسل اللي الكل بيسال عليه كارثة طبيعية من انتاجات واتش ات الأصلية يعرض قريبا".

يذكر أن مسلسل "كارثة طبيعية" كان من المقرر عرضه في موسم دراما رمضان الماضي إلا أنه تأجل قبل بدء الموسم بايام قليلة.

تفاصيل واحدات "كارثة طبيعية"

تدور أحداث مسلسل "كارثة طبيعية" في إطار كوميدي اجتماعي حول رجل متزوج حديثا ينتمي إلى الطبقة الدنيا من المجتمع، يكافح من أجل بناء نفسه ومستقبله وتوفير الرعاية والمصروفات لأولاده، وتتصاعد الأحداث وسط العديد من المفارقات الكوميدية، مع مناقشة قضايا وموضوعات تهم جميع البيوت المصرية.

