ليلة طرب بإيقاع عراقي في أمسية فنية ببيت الغناء العربي

ينظم صندوق التنمية الثقافية أمسية جديدة ضمن فعاليات “صالون مقامات” بالتعاون مع إذاعة البرنامج الثقافي بالإذاعة المصرية، تحت عنوان “العرب في ليلة طرب – موسيقى عراقية”، وذلك في تمام الثامنة مساء اليوم الخميس الموافق 23 أكتوبر، بـ بيت الغناء العربي قصر الأمير بشتاك التابع للصندوق بشارع المعز لدين الله الفاطمي.

وتأتي هذه الفعالية ضمن جهود صندوق التنمية الثقافية في دعم الحراك الفني وإحياء التراث الموسيقي العربي، وتوفير منابر دائمة للمبدعين من مصر والعالم العربي لتبادل الخبرات الفنية وتقديم تجاربهم للجمهور.

ويستضيف الصالون في هذه الأمسية الفنان العراقي جاسم حيدر، الذي يقدم رؤية موسيقية حول المقام العراقي بوصفه أحد أهم الفنون التراثية في العالم العربي، مع استعراض لمسيرته الفنية وتجربته في تطوير الأداء المقامي.

كما يقدم المطرب يوسف حسني وفرقته الموسيقية فقرة غنائية تتنقل بين المقامات العراقية والأنغام العربية الأصيلة، في تواصل فني يجمع بين التراث والتجديد.

الصالون من إعداد وتقديم الدكتورة إيمان جلال الدين، ويُعد امتدادًا لفكرة الفنان الراحل محسن فاروق، الذي أرسى من خلال “صالون مقامات” منصة ثقافية تهدف إلى إحياء فنون الغناء العربي الأصيل.

